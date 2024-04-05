“تلفون هيهز السوق” هونر تطلق هاتفها الجديد بكاميرا 108 ميجابكسل بسعر رخيص يهزم سامسونج!

ما زالت شركة هونر الصينية في سباق وتنافس كبير مع كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة مثل شركة سامسونج، حيث أطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مميزات كثيرة وبسعر زهيد جدا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بكاميرا 108 ميجابكسل، أحدث هاتف Honor منافس شرس لسامسونج.

مواصفات هاتف Honor X7b 5G

بعد النجاح الساحق الذي حققه هاتف Honor X7b 4G بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات النسخة الأحدث منه وهو هاتف Honor X7b.

اسم الهاتف Honor X7b 5G. نوع الهاتف هاتف ذكي GPRS يدعم Edge يدعم حجم الشاشة ٦،٨ بوس نوع الشاشة IPS LCD معدل التحديث ٩٠ هرتز نظام التشغيل اندرويد ١٣ عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ١٠٨ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل نوع المعالج Dimensity 6020 الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت سعة البطارية ٦٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٣٥ وات مكبرات الصوت استريو واي فاي يدعم بلوتوث يدعم

مميزات هاتف Honor X7b 5G

يتميز هاتف Honor X7b 5G بالعديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي منها ما يلي:

حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٨ بوصة تمكنك من راحة وسهولة ومتعة كبيرة عند مشاهدة الفيديوهات.

كذلك أيضاً يتميز ذلك الهاتف بسعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل صور وملفات كبيرة دون أي عناء.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي تتميز بدقة وجودة عالية لا مثيل لها.

كذلك أيضاً يدعم ألوان عديدة ومختلفة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار أبرزها اللون الأسود والفضي.

بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والجذاب الذي يتمتع به.

وأيضا يدعم معالج قوي، ومعدل تحديث سريع جدا للتنقل بين الصفحات بكل سهولة.

سعر هاتف Honor X7b 5G