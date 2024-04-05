تكنولوجيا

“تلفون هيهز السوق” هونر تطلق هاتفها الجديد بكاميرا 108 ميجابكسل بسعر رخيص يهزم سامسونج!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 5 ثواني
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هاتف Honor X7b 5G
هاتف Honor X7b 5G

ما زالت شركة هونر الصينية في سباق وتنافس كبير مع كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة مثل شركة سامسونج، حيث أطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مميزات كثيرة وبسعر زهيد جدا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بكاميرا 108 ميجابكسل، أحدث هاتف Honor منافس شرس لسامسونج.

مواصفات هاتف Honor X7b 5G

  • بعد النجاح الساحق الذي حققه هاتف Honor X7b 4G بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات النسخة الأحدث منه وهو هاتف Honor X7b.
اسم الهاتفHonor X7b 5G.
نوع الهاتفهاتف ذكي
GPRSيدعم
Edgeيدعم
حجم الشاشة٦،٨ بوس
نوع الشاشةIPS LCD
معدل التحديث٩٠ هرتز
نظام التشغيلاندرويد ١٣
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية١٠٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
نوع المعالجDimensity 6020
الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
سعة البطارية٦٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٣٥ وات
مكبرات الصوتاستريو
واي فاييدعم
بلوتوثيدعم
هاتف Honor X7b 5G
هاتف Honor X7b 5G

مميزات هاتف Honor X7b 5G

يتميز هاتف Honor X7b 5G بالعديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي منها ما يلي:

  • حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٨ بوصة تمكنك من راحة وسهولة ومتعة كبيرة عند مشاهدة الفيديوهات.
  • كذلك أيضاً يتميز ذلك الهاتف بسعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل صور وملفات كبيرة دون أي عناء.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي تتميز بدقة وجودة عالية لا مثيل لها.
  • كذلك أيضاً يدعم ألوان عديدة ومختلفة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار أبرزها اللون الأسود والفضي.
  • بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والجذاب الذي يتمتع به.
  • وأيضا يدعم معالج قوي، ومعدل تحديث سريع جدا للتنقل بين الصفحات بكل سهولة.

سعر هاتف Honor X7b 5G

  • أما عن سعر هاتف Honor X7b 5G فهو لم يتقرر بعد من قبل الشركة، ولكن من المتوقع أن يباع في الأسواق الأوروبية مقابل ٢٤٩ يورو فرنسي.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 5 ثواني
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