“برنامج خطير” تطبيق تحويل تحويل صورك إلى ملفات PDF بسهولة من هاتفك!

يتمتع تطبيق تحويل الصور الى pdf بالكثير من المميزات والخدمات المجانية الأمر الذي جعل الكثيرين يقبلون على تحميل التطبيق، لكونه سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى مساحات كبيرة للتثبيت على جهازك سواء كان أندرويد او ايفون.

مميزات تطبيق تحويل الصور الى pdf للاندرويد والايفون

بالنسبة إلى مميزات تطبيق تحويل الصور الى pdf فهي كالتالي:

يتمتع التطبيق بوجود واجهة سهلة منسقة لجميع الفئات العمرية، كما لا يستغرق تحويل الصور إلى pdf ساعات أو خطوات كثيرة ومعقدة.

وكل الصور التي يتم تحويلها وضغطها ذات جودة عالية ولا يقتصر فقط على تحويل الصور إلى pdf بل يوفر عدد من الصيغ مثل JPEG وكذلك PNG.

كذلك يوفر إمكانية عمل معاينة للصور وذلك قبل تحويلها إلى ملفات pdf، حتى تتمكن من التحقق من ترتيب الصور ومدى جودتها مع حفظ الملف بشكل نهائي من بعد تحويل الصور، بالإضافة إلى مشاركة الملفات مع الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل أو حفظها في التخزين السحابي على Google Drive أو Dropbox.

كما يعمل التطبيق على التقليل من حجم الصور عبر الضغط دون التأثير على جودتها، ويتيح خدمة ترتيب وتنسيق الصور بشكل تلقائي.

ويوفر الأمان والحماية من خلال كلمة المرور مع العديد من الأدوات التي تعمل على تعديل وصف الملفات.

يدعم مختلف أنظمة الهواتف سواء الاندرويد أو الايفون، كذلك التحميل مجاني مع وجود الدعم الفني لأجل حل أي مشكلة والرد على كل استفسارات المستخدمين.

كيفية تحميل تطبيق تحويل الصور الى pdf للاندرويد والايفون

بالنسبة إلى خطوات تحميل تطبيق تحويل الصور الى pdf فهي كالتالي: