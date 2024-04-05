طريقة عمل البيتي فور اللذيذ مش هتشتريه من برا تاني

تبحث عن طريقة عمل البيتي فور، لتحضيره ضمن حلويات العيد، يالها من فكرة لذيذة، حيث يُعتبر البيتي فور من ضمن انواع الحلويات الفرنسية الصغيرة والمميزة، التي انتقلت في المطبخ العربي، يميزه قوام ناعم ولذيذ، ويعتبر البيتي فور حلوى مثالية في المناسبات والأعياد، ويمكنك تقديمه مصاحب للشاي أو القهوة. ويميزه طعمه الرائع خاصة إذا تمت إضافة نكهات مثل الكاكاو، والآن إليك طريقة عمل البيتي فور لتحضيره بسهولة في المنزل.

طريقة عمل البيتي فور الناعمة واللذيذة

البيتي فور واحد من ألذ أنواع البسكويت التي تقدم في المناسبات منها عيد الفطر المبارك، لذلك سنوضح لكم طريقة عمل البيتي فور الناعم والسهل، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية:

1\2 كوب سكّر ناعم.

2 كوب دقيق.

1\2 كوب زيت أو زبدة ليّنة بحرارة المطبخ.

بيضتان.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقتان كبيرتان بيكنج باودر.

مربّى للتزيين حسب الرغبة.

خطوات تحضير ألذ البيتي فور في البيت

في وعاء، ضعي الزبدة واخفقيها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي. أضيفي السكر البودر واخلطيه مع الزبدة حتى يصبح الخليط كريميًا. أضيفي صفار البيض واخفقيه. أضيفي البيضة الكاملة واخفقي مرة أخرى. أضيفي الفانيليا وقلبي المكونات. أضيفي الدقيق تدريجيًا واخلطي حتى تتجانس المكونات. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

قومي بتشكيل كل كرة على شكل دائرة واضغطي عليها براحة اليد. غطي الحبات بجوز الهند المبشور حسب الرغبة. سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية. ضعي صينية البيتي فور في الفرن واتركيها لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج. اتركي بسكويت البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع ببيتي فور ناعم ولذيذ، مثالي للتقديم مع القهوة أو الشاي في أوقات الاستراحة مع العائلة والأصدقاء. تجربة ممتعة وشهية!