حضريها في البيت.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بأسهل الخطوات

طريقة عمل الغريبة تتطلب بعض الخبرة والدقة في التنفيذ، ولكنها ليست صعبة بشكل عام، إن تحضير الحلويات التقليدية العربية مثل الغريبة هو جزء مهم من تراثنا الغذائي الغني والمتنوع، تعتبر الغريبة من الحلويات الشهية والمحبوبة التي يمكن تقديمها في مناسبات مختلفة مثل الأعياد والاحتفالات، و في السطور التالية، سنتعرف على طريقة عمل الغريبة بطريقة سهلة ومبسطة.

مكونات الغربية الناعمة والهشة

قبل البدء في شرح طريقة عمل الغريبة الناعمة والهشة، يجب التأكد من توفر المكونات اللازمة، وهي على النحو التالي:

4 اكواب من الدقيق.

كوبين من الزبدة أو السمنة.

كوب من السكر بودر منخول.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

رشة ملح.

رشة فانيليا (اختياري).

الفستق المفروم.

طريقة عمل الغريبة الناعمة خطوة بخطوة

في وعاء كبير، ضعي السمنة وأضيفي السكر البودرة، ثم اخلطي المكونات جيدًا. باستخدام مضرب البيض، اخفقي خليط السمن والسكر لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح قوامه مشابهًا لقوام الكريم شانتيه. أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط وقلبي المكونات برفق حتى تتجانس. استخدمي يديك للعجن حتى تشكلي عجينة ناعمة. غطي العجينة بكيس واتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة ربع ساعة بعد الراحة، شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة. زيّني كل كرة من الغريبة بحبة فستق في وسطها. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 10 دقائق. سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. اخبزي الغريبة في وسط الفرن على الشبكة لمدة 4 دقائق، ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية واتركيها لمدة 4 دقائق أخرى. بعد أن تحصل الغريبة على اللون الفاتح الجميل، اخرجيها لتبرد تمامًا. قدمي الغريبة واستمتعي بمذاقها اللذيذ.

نصائح لتحضير الغريبة