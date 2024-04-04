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لو مكسلة!! اعملي كيكة الخلاط السريعة في 10 دقائق لحلويات العيد بطريقة سهلة وطعم رهيييب
كيكة الخلاط
تعتبر كيكة الخلاط من ضمن الأطعمة اللذيذة والشهية التي توجد في أي منزل، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان بفضل المقادير التي تتضمن حيث تحتوى على البيض الذي يوجد به به عنصر البروتين، وكذلك تحتوي على اللبن الذي يوجد الكالسيوم، ويمكن تقديمها في الصباح مع مج الشاي أو اللبن، علاوة على ذلك فهى تعد من الوجبات التي يمكن إعدادها بكل سهولة ويسر في المنزل.
كيكة الخلاط
كيكة الخلاط تحتوي على الكثير من المقادير وهي كالتالي:
- حليب بمقدار كوب.
- فانليا بمقدار ملعقة حجم كبير
- زيت نباتي بمقدار نصف كوب.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.
- سكر بمقدار ٢ كوب.
- بيض بمقدار أربعة بيضات.
- دقيق بمقدار ٢ كوب.
- ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.
خطوات تحضير كيكة الخلاط
يمكن تحضير كيكة الخلاط من خلال اتباع الخطوات التالية:
- احضار الخلاط ووضع الزيت به وكذلك السكر ثم يتم القيام بتشغيله لخلط المكونات وإضافة البيض عليه وذلك إضافة الفانليا والبكنج بودر وسكب اللبن على هذا الخليط.
- خلط هذه المقادير مع بعضه البعض لكي تصبح خليط متجانس وتستمر عملية الخلط لمدة ثلاثة دقائق ثم يتم إحضار قِدر مصنوع من مادة البلاستيك وسكب هذا الخليط به ثم وضع الدقيق عليه بشكل تدريجي والعجن باليد.
- الإستمرار في العجن إلى حين يصبح قوام العجين متشابه مع قوام الزبادي، وبعد ذلك لابد أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة.
- سكب الخليط في صينية مناسبة، ولكن ينبغي وضع رشة دقيق صغيرة أسفل الصينية قبل أن يوضع العجين بها، ووضعها في الفرن لمدة تقرب من حوالي أربعين دقيقة.
- ختامًا فقد وضحنا كيفية عمل كيكة الخلاط في المنزل مثلما يتم إعدادها في المحالات تمامًا حيث تعد من أفضل الحلويات التي يمكن تناولها في المنزل.