لو مكسلة!! اعملي كيكة الخلاط السريعة في 10 دقائق لحلويات العيد بطريقة سهلة وطعم رهيييب

تعتبر كيكة الخلاط من ضمن الأطعمة اللذيذة والشهية التي توجد في أي منزل، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان بفضل المقادير التي تتضمن حيث تحتوى على البيض الذي يوجد به به عنصر البروتين، وكذلك تحتوي على اللبن الذي يوجد الكالسيوم، ويمكن تقديمها في الصباح مع مج الشاي أو اللبن، علاوة على ذلك فهى تعد من الوجبات التي يمكن إعدادها بكل سهولة ويسر في المنزل.

كيكة الخلاط

كيكة الخلاط تحتوي على الكثير من المقادير وهي كالتالي:

حليب بمقدار كوب.

فانليا بمقدار ملعقة حجم كبير

زيت نباتي بمقدار نصف كوب.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

سكر بمقدار ٢ كوب.

بيض بمقدار أربعة بيضات.

دقيق بمقدار ٢ كوب.

ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.

خطوات تحضير كيكة الخلاط

يمكن تحضير كيكة الخلاط من خلال اتباع الخطوات التالية: