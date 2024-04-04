إشغليهم وعلميهم حاجة مفيدة لما تنزلي تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة بيبي هي إحدى القنوات الفضائية المخصصة للأطفال الصغار، وتقدم أغان مسلية وتعليمية للأطفال من خلال مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية، كما تعرض القناة هذه الأغاني والأناشيد طوال اليوم، وتسعى دائما لتقديم المحتوى الحصري والجديد بجودة عالية، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد، وكيفية ضبط القناة بجودة عالية على الجهاز الخاص بك.

الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية يمكن أن يختلف باختلاف المنطقة الجغرافية والمزود الفضائي الذي تستخدمه، ومع ذلك هناك بعض الترددات الشائعة للقناة على بعض الأقمار الصناعية المعروفة، وهو ما سنعرضه حاليا بطرح بعض الترددات الحالية لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية الشهيرة:

– قناة طيور الجنة بيبي عرب سات:

– التردد: 11310 ميجاهرتز.

– معدل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

– طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11274 ميجاهرتز.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك تغييرات في الترددات مع مرور الوقت، لذا؛ يفضل التحقق من المصادر الموثوقة أو الاتصال بمزود الخدمة الفضائية الخاص بك للحصول على أحدث الترددات المتاحة لقناة طيور الجنة بيبي.