الحل النهائي لمشكله تشغيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد ايقافه واستخدام بعد الحظر 2024

يعتبر واتساب أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في عالمنا اليوم، ومع تزايد احتياجات المستخدمين ورغبتهم في المزيد من المميزات، ظهرت نسخ معدلة من التطبيق الأصلي، ويأتي على رأسها “واتساب الذهبي” يقدم هذا التطبيق مجموعة واسعة من المميزات الجذابة التي تفتقر إليها النسخة الرسمية، كإمكانية إخفاء الظهور، وقراءة الرسائل المحذوفة، وتخصيص واجهة التطبيق بشكل كبير إلا أن هذه الإغراءات تأتي مصحوبة بمخاطر حقيقية، أهمها حظر الحساب من قبل شركة واتساب.

حل مشكلة حظر واتساب الذهبي

في حال تم حظر حسابك على واتساب الذهبي، يمكنك اتباع الخطوات التالية لإعادة تشغيله:

عند فتح التطبيق بعد الحظر، ستظهر رسالة “تم حظرك من استخدام واتساب”. اضغط على “اللغة” واختر “العربية”. اضغط على “الموافقة والمتابعة”. سيطلب منك التطبيق إعادة كتابة رقم هاتفك. لا تفعل ذلك. اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة واختر “ربط كجهاز مصاحب”. سيظهر لك رمز QR، التقط صورة له باستخدام هاتف آخر. افتح تطبيق واتساب الرسمي على هاتفك الآخر. اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة واختر “الأجهزة المرتبطة”. اضغط على “ربط جهاز”. امسح رمز QR الذي التقطت له صورة باستخدام هاتفك الآخر. افتح واتساب الذهبي مرة أخرى. ستظهر لك رسالة “جاري تسجيل الدخول”. بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من استخدام واتساب الذهبي مرة أخرى.

مميزات واتساب الذهبي