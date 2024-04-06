رابط spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق

استعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع مظلتي، حيث نشاهد أن في جميع المحافظات العراقية توجد حالة من الترقب الشديد بين المواطنين، والآن تعمل الوزارة على فحص وتدقيق جميع الطلبات المقدمة، استعدادا لصرف لهم دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، بعد التأكد بشكل نهائي من توفر لديهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتأكد أيضًا من أن الدعم يصل إلى الأسر التي تعاني من الفقر.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

تقوم وزارة العمل بإعداد كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة حتى يتم الإعلان عنهم بشكل رسمي عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل في العراق، ويتم الاستعلام عنهم من خلال السير على الخطوات التالية:

زيارة المنصة الرسمية لمنصة “ مظلتي “.

تحديد خيار خدمة “الرعاية الاجتماعية”.

حدد خيار “أسماء المستحقين لدعم الوجبة الأخيرة”.

إدراج رقم الوجبة والدفعة.

تحديد المحافظة التي يكون التابع مقيم بها وتابع لها.

إدخال رقم البطاقة الشخصية.

الضغط على زر “استعلام”.

تظهر في الشاشة أمامك أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة، يمكنك تحميلها من خلال الضغط على خيار “تحميل كشوفات المستفيدين”.

وتجد هذه الأسماء على المنصة بعد الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت الوزارة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 التي يحق لهم الحصول على الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الفئات متمثلة في التسلسل الآتي: