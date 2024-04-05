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“وجبة أخيرة” ابحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 كشوفات اسماء منصة مظلتي
تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من الأمور التي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين كل شهر في العراق، والوجبة الأخيرة الآن يتم البحث عنها بشدة، وذلك بعد انتشار عدة أقاويل حول موعد إعلان الوجبة الأخيرة، وهذه الأقاويل اضطرت الوزارة أن تخرج وتنفي جميع الأخبار المنتشرة، وأن الأسماء إلى الآن لم يتم الإعلان عنها، لأنها مازال يتم التدقيق في الطلبات المقدمة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024
تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 يتم من خلال منصة مظلتي التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه هي خطوات الاستعلام كما يلي:
- توجه إلى منصة مظلتي.
- الولوج إلى أيقونة “خدمات الرعاية الاجتماعية”.
- تحديد خيار”أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- كتابة رقم الدفعة والوجبة في البرنامج الرعاية الاجتماعية.
- حدد المحافظة العراقية التي تكون تابع لها.
- كتابة باقي المعلومات المطلوبة.
- انقر على خيار “الاستعلام”.
- في حالة ظهور كشوفات المستفيدين ستجد قائمة بالأسماء.
بحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الضوابط والمعايير التي شرط أساسي توفرها في أي شخص يرغب بالتسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وهذه الشروط كما هو متمثل على النحو التالي:
- أن يكون من حاملي الجنسية العراقية.
- يوجد داخل الأراضي العراقية بشكل مستمر.
- ألا يكون قد سبق له التقديم في أي برنامج من برامج الدعم التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة.
- وفي حالة كان المتقدمة من السيدات ينبغي ألا يقل عمرها عن 15 سنة ولا يزيد عن 55 عام.
- لا يكون موجود في أي وظيفة من الوظائف الحكومية.
- لا يملك دخل شهري ثابت.
- من الأشخاص الذين من إعاقة معينة تمنعه عن العمل.