طريقة عمل الكحك بحشوة العجوة والملبن في البيت أحلى من الجاهز

اقترب عيد الفطر وزاد البحث عن طريقة عمل الكحك بحشوة العجوة والملبن، الكحك الذي يصنع في المنزل بكل حب يضيف بهجة لا توصف ضمن الاستعدادت للعيد، حيث نصنع الذكريات مع العائلة بطعم حشوة العجوة والملبن، في هذا المقال سنتناول مقادير وطريقة عمل الكحك بحشوة العجوة والملبن، وحرصًا منا على نجاح الطريقة قدمت في النهاية بعد الملحوظات التي يجب التأكد من تنفيذها.

طريقة عمل الكحك بحشوة العجوة والملبن

من هتحتاجي تشتري الكحك من برا تاني، تابعي معنا طريقة عمل الكحك بأشهر حشوتين العجوة والملبن في البيت:

مقادير الكحك

معيار كيلو من الدقيق.

معيار 2 كوب ونصف من السمن.

كوب واحد من الحليب.

معيار 2 ملعقة كبيرة من دقيق السمولينا.

معيار 2 ملعقة كبيرة من السكر.

معيار ربع ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

معيار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

باكيت بيكينج بودر.

معيار 2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

مقادير حشوة العجوة

مقدار نصف كوب من العجوة.

معيار ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقادير حشوة الملبن

مقدار نصف كوب من الملبن.

معيار ملعقة كبيرة من الزبدة.

خطوات تحضير الكحك في البيت خطوة بخطوة

في وعاء العجان، أضيفي الدقيق والسمولينا والسكر والسمنة والملح وريحة الكحك والبيكينج بودر والسمسم المحمص، قومي بالعجن حتى تتغلف حبيبات الدقيق بالسمنة. أضيفي الحليب تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسهلة التشكيل. اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة، وحضري حشوة العجوة وحشوة الملبن. لتحضير حشوة العجوة والملبن، قومي بعجن الزبدة مع العجوة، ثم اخلطي معيار الزبده مع الملبن تدريجيًا حتى تحصلي على خليط ناعم. ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قومي بحشوها بحشوة العجوة والملبن. وضعي الكرات المحشوة في صواني الخبز، واخبزيها في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتى يصبح لونها ذهبيًا. أخرجيها من الفرن واتركيها تهدأ تمامًا، ثم قدميها مع تزيينها بالسكر البودرة المنخولة.

ملاحظات هامة: