“ممكن تكسب 3000000$ دولار”.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 mbc dream وطريقة الاشتراك من موبايلك

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يعد البحث عن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الاشياء الهامة، حيث يرغب الكثيرين في الاشتراك في مسابقة الحلم التي تمكنهم من تحقيق حلم الثراء وامتلاك ثروة كبيرة من الاموال خلال فترة قصيرة، حيث يجرى الكثير من السحوبات العشوائية على الالاف الدولارات والهدايا القيمة التي تحول مجرى حياتك إلى الافضل، واليكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ونقدم لكم ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع انحاء العالم، لتتمكن من الاشتراك والاجابة عن الاسئلة الخاصة بالمسابقة لتكون مؤهل للفوز بالدولارات الامريكية التي تجعلك غني في أيام قليلة:

الاشتراك من السعودية 858888.

الاشتراك من الإمارات 6070.

الاشتراك من الكويت 4141.

الاشتراك من العراق 2770.

الاشتراك من البحرين 94000.

الاشتراك من عُمان 90434.

الاشتراك من باقي دول العالم 0082162275627 – 0088216101092.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ويمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الاعلامي مصطفى الاغا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك ارسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المرادف لبلدك.

لا ترسل الرسالة فارغة بل اكتب فيها كلمة حلم أو dream أو reve.

ستصلك رسالة تؤكد لك أنك اشتركت بنجاح في المسابقة.

ستصلك رسائل بها الكثير من الاسئلة في كل المجالات، قم باختيار الاجابة الصحيحة وارسالها.

كلما أجبت على أكبر قدر من الاسئلة بشكل صحيح، كلما أصبحت مؤهلا للفوز بالجوائز القيمة.

سحب مسابقة الحلم 2024

إدارة المسابقة حددت الخميس الأول من كل شهر موعد رسمي للسحب، وهذا السحب يتم بطريقة عشوائية على الهواء مباشرة، ثم تسليم الفائز جائزة مالية تبلغ 100,000 دولار بعد شهرين من إعلان فوزه، ويمكن مشاهدة البرنامج على شاشة قنوات mbc أو على تطبيق شاهد vip.