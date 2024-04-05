“نزلها وشوف عثمان“ تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات.. اضبطها الآن
تردد قناة الفجر الجزائرية، قناة الفجر الفضائية الجزائرية من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها مؤخرا، فقد نجحت القناة في تكوين جماهيرية كبيرة وجذب ملايين المتابعين من كافة أنحاء الوطن العربي وذلك بسبب ما تقدمه القناة من محتوى مميز وفريد من نوعه، فهي تعرض بشكل حصري العديد من المسلسلات التركية المترجمة وتهتم بشكل خاص بالمسلسلات التاريخية مثل المؤسس عثمان وصلاح الدين الأيوبي وهما لازالا يعرضان في تركيا حتى الآن، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية على كافة الأقمار الصناعية.
تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات
قناة الفجر الفضائية الجزائرية تعرض على شاشتها مجموعة من أفضل الأعمال الدرامية أبرزهم المسلسل التركي المؤسس عثمان الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية، وتعرض القناة حلقة جديدة كل خميس في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الجزائر، بالإضافة الى مسلسلات أخرى رائعة مثل صلاح الدين الأيوبي والمنظمة والعدالة، ومسلسلات عربية مميزة مثل باب الحارة واليوم الآخر، لذا تعد قناة الفجر من أكثر القنوات الفضائية العربية نجاحا وانتشارا، وفيما يلي سنستعرض لكم طريقة استقبال القناة وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات
قناة الفجر تسعى لتقديم أفضل خدمة لمشاهديها من مختلف أنحاء الوطن العربي، فهي تعرض محتواها على قمرين صناعيين وبأعلى جودة HD كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، ولضمان وصول القناة الى المتابعين بدون أي مشاكل بالبث يتغير ترددها بشكل دوري، وفيما يلي سنستعرض لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر العرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500