أقوى وصفة لإزالة الشعر الزائد من الجسم بسهولة ومن غير ألم

تعاني الكثير من السيدات من الألم المصاحب لعملية إزالة الشعر، سواء باستخدام الشمع، الحلاقة، أو حتى الكريمات المزيلة ويسعى الجميع لإيجاد حلول طبيعية وفعالة للتخلص من الشعر الزائد دون المعاناة من الألم والتهيج في الآونة الأخيرة، انتشرت وصفات منزلية تعتمد على السكر والعسل والليمون وزيت الزيتون لإزالة الشعر، وفعالة وآمنة على البشرة.

مكونات وصفة ازالة الشعر

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير على نار هادئة. حرّكي المزيج باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون وسميكًا. ارفعي الوعاء عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

طريقة الاستخدام:

نظّفي المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها بالماء الدافئ والصابون.

جفّفي المنطقة جيدًا.

ضعي كمية قليلة من العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

دلكي العجينة بحركات دائرية عكس اتجاه نمو الشعر.

اتركي العجينة على البشرة لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

رطّبي المنطقة بكريم مرطب.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنكِ استخدام قطعة قماش قطنية لإزالة العجينة من البشرة. إذا كانت العجينة ساخنة جدًا، اتركيها تبرد أكثر قبل استخدامها. تجنّبي استخدام هذه الوصفة على الوجه أو المناطق الحساسة. يمكنكِ استخدام هذه الوصفة لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم. يُنصح بتكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قومي باختبار حساسية البشرة قبل استخدام أي وصفة جديدة، وذلك بوضع كمية صغيرة من الخليط على منطقة صغيرة من الجلد وانتظري 24 ساعة للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي وتجنبي استخدام هذه الوصفة على البشرة المتهيجة أو المصابة بالجروح.