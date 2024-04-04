الواتس آب يكشف اسرار خطيرة لأول مرة بعد التحديث.. حمل WhatsApp واستمتع بالمميزات

تطبيق واتساب هو من أبرز وأشهر التطبيقات العالمية المتخصصة في المراسلة الفورية، حتى أن شركة ميتا المسؤولة عن التطبيق تقوم بشكل مستمر بإدخال العديد من التحديثات الأكثر تميزًا أمام جميع المستخدمين حول العالم، كما يمكنك التعرف على خصائص ومميزات التحديث الأخير لهذا التطبيق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خصائص ومميزات الواتس آب

من أبرز المميزات والخصائص التي يمكن الحصول عليها عند تحميل الواتس اب التحديث الأخير، ما جاء على النحو الأتي:-

التطبيق يُتيح الخصوصية التامة والمشفرة بين المستقبل والراسل.

يمكنك تنسيق الرسال أثناء كتابتها بشكل تلقائي عبر زر الإعدادات بداخل التطبيق.

مكالمات التطبيق مجانية بشكل تام ومن الممكن عمل مكالمة مع أكثر من مستخدم في وقت واحد.

يمكنك القيام بإرسال رسالة بخط مائل بالضغط على _ قبل البدء في الكتابة.

إدخال بعض الملصقات والصور التي تُعبر عن شخصية المستخدم أثناء حديثة مع المستقبل.

يمكن القيام بتثبيت الرسائل التي ترغب في حفظها داخل التطبيق بكل سهولة.

تحميل WhatsApp واستمتع بالمميزات

أصبح من السهل إمكانية القيام بتحميل تطبيق الواتساب التحديث الأخير عبر جميع الأجهزة سواء الأندرويد والأيفون، مع اختلاف التصفح الخاصة بتطبيق كل نوع من الجهاز، فضلاً عن سهولة تسجيل الدخول إلى التطبيق وإدخال رمز الأمان لكي تتمكن من الاستمتاع بجميع المميزات التي يوفرها التطبيق، والتطبيق كذلك يُتيح إدخال كلمة سر لتقوية الأمان الخاصة بالتسجيل الدخول إلى التطبيق من أي مصادر غير معلومة.