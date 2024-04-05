استمتع بمميزات جديدة في تطبيق الواتساب التواصل دون انترنت وتحسين الخدمات
تطبيق الواتساب هو واحد من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها الملايين حول العالم، وعلى الرغم من أن استخدامه في الأمور الشخصية والعمل أصبح أمرًا شائعًا، إلا أنه يوفر العديد من المميزات الجديدة التي تجعل تجربة التواصل أكثر سهولة وملاءمة. ومن بين هذه المميزات الجديدة، يتم تمكين الواتساب الآن من العمل بشكل كامل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وسنتعرف في هذا المقال على هذه المميزة والتحسينات الأخرى التي يقدمها الواتساب.
إمكانية التواصل دون اتصال بالإنترنت
تتيح هذه الميزة المتوافقة مع الأجهزة المترابطة للمستخدمين الاستفادة من مرونة التواصل والتنقل بين الأجهزة بسلاسة، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم استخدام الواتساب على هاتفه الذكي أثناء التنقل، ثم التبديل إلى الحاسوب الشخصي عند العودة إلى المنزل دون أي انقطاع في التواصل، وهذا يسهل التحكم وإدارة المحادثات عبر الأجهزة المختلفة بطريقة مريحة ومتسقة.
طريقة تشغيل الواتساب دون انترنت
قبل البدء، تأكد من أن لديك تطبيق الواتساب مثبتًا على هاتفك المحمول وأن لديك كمبيوتر متصل بالإنترنت وتابع الخطوات التالية:
- قم بفتح تطبيق الواتساب على هاتفك المحمول.
- انقر على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الواتساب.
- اختر “الويب/الكمبيوتر” من القائمة.
- انقر على “استخدام الواتساب على الكمبيوتر”.
- ستظهر لك شاشة ماسح الباركود (QR Code).
- الآن، قم بفتح موقع الويب الخاص بتطبيق الواتساب على الكمبيوتر (https://web.whatsapp.com).
- سترى شاشة تطلب منك مسح شفرة الباركود للاتصال.
- قم بمسح شفرة الباركود (QR Code) المعروضة على شاشة الكمبيوتر باستخدام هاتفك المحمول.
- بمجرد مسح الباركود، ستتم مزامنة الواتساب على هاتفك مع الواتساب على الكمبيوتر.
- يمكنك الآن استخدام الواتساب على الكمبيوتر لإرسال واستلام الرسائل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت على هاتفك.
- يجب أن يتم تشغيل الواتساب بنجاح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى إذا فقدت اتصالك بالإنترنت على هاتفك المحمول.
- ومن المهم أن تتذكر أن عند استخدام الواتساب على الكمبيوتر بدون اتصال بالإنترنت، فإن التحديثات وإرسال الرسائل الجديدة لن تتم مزامنتها حتى تعود اتصالك بالإنترنت علىهاتفك المحمول.