واتس عمر الذهبي يكشف عن مميزات المذهلة أمام المستخدمين!

إصدار واتس عمر الذهبي 2024 يعد واحد من أحدث إصدارات برامج الواتس، يتميز هذا الإصدار بانه بلون الذهبي كما يتميز بعدة خصائص لم تكن موجودة في إصدارات الواتس الأخري، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم مميزات واتس عمر الذهبي ابقوا معانا.

اهم مميزات واتس عمر الذهبي 2024

يدعم السماح بالرد علي رسائل الجميع. يتمكن من خصية حفظ جميع الرسائل وارجعاها في أي وقت. إظهار إشعار كل شخص يري الحالة الشخصية. يدعم إمكانية تنزيل أو مشاركة مقاطع فيديو طويله. يتمكن الجميع من إرسال اكثر من 90 صورة مرة واحدة. إمكانية إرسال رسالة علي الرقم غير محفوظ علي الجوال. إمكانية قفل الواتس بنمط معين، أو البصمة. يدعم إمكانية نسخ النصوص. السماح بإجراء مكالمات صوتية جماعية اكثر من السابق. إمكانية الاستماع إلي الرسائل الصوتية خارج الدردشة. السماح بالاستماع للرسائل الصوتية قبل إرسالها. يدعم تشغيل الرسائل الصوتية بسرعات مختلفة. لدية القدرة علي تذكر نقطة التوقف في واتس عمر الذهبي. إمكانية إيقاف التسجيل مؤقتا . القدرة علي التفاعل مع الرسائل من خلال ميزة ردود الفعل.

الإضافات الجديدة الطارئة علي الواتس عمر الذهبي