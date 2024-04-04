ابعت اسمك واكسب 100.000 دولار.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز وأشهر المسابقات التي لاقت قبولاً كبير من قبل ملايين الأشخاص حول دول العالم العربي، فضلاً عن أن المسابقة يقوم بتقديمها الإعلامي المتميز مصطفى الأغا، وتعمل على تحقيق الكثير من أمال وأحلام المشاركين، ويمكنك التقديم ودخول السحب على الجائزة الكُبرى التي توفرها المسابقة وفقًا لبعض الأرقام التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية الإشتراك مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات الإشتراك لكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا لما يلي:-

في البداية يُرجى القيام بتنزيل تطبيق “الحلم” عبر جوجل بلاي.

ثم يتم فتح التطبيق والقيام بإنشاء حساب جديد.

القيام بإدخال بيانات المستخدم الشخصية من رقم هاتف ورمز التحقق.

تحديد الدولة التي يُقيم بها المستخدم.

بعد ذلك يُرجى الموافقة على بنود وقواعد الإشتراك في المسابقة.

النقر على زر “تسجيل” لكي تتمكن من الإنضمام إلى المسابقة.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم

تتمثل أهم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول إلى السحب الكبير، وفقًا لما يلي: –