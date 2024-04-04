مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد لعام 2024 وأبرز السلبيات فيه

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق Samsung Galaxy A55 كإضافة جديدة إلى عائلة الجالاكسي المشهورة بتقديم هواتف عالية الجودة بأسعار تنافسية، فلا تفوت فرصة الحصول على A55 واستمتع بأدائه القوي بفضل بطاريته الكبيرة والمواصفات المذهلة، وفي هذا المقال سنذكر أبرز المعلومات حول هاتف Samsung Galaxy A55.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A55 بثلاث إصدارات مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، أما الإصدار الثاني فيتميز بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، في حين يتميز الإصدار الثالث بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وإليكم مواصفات هذا الهاتف الجديد.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مزودة بفلاش LED.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

المعالج: Exynos 1480 من Samsung، معالج رسومي Xclipse 530.

نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة Samsung One UI 6,1.

التصميم: زجاج محمي بطبقة Gorilla Glass مع إطار من الألومنيوم.

الاتصال: شريحتي اتصال Nano Sim، دعم شبكات 2G حتى 5G.

الشاشة: AMOLED بحجم 6,6 إنش، متوفر بألوان متنوعة.

التخزين: إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر إدراج بطاقة ذاكرة في مكان الشريحة الثانية هي متاحة.

ميزات إضافية: دعم NFC، مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67.

سلبيات هاتف Samsung Galaxy A55

أفادت التقارير أن الهاتف لا يحتوي على منفذ مقبس سماعات الرأس بقياس 3,5 ملم، وأشارت المعلومات إلى أنه سيكون على المستخدم شراء الشاحن بشكل منفصل، حيث لا يتم تضمين الشاحن مع الهاتف، كما أن هذا الهاتف يفتقد ميزة كاميرا Telephoto المخصصة للتقريب.