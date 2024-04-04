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“موقع منحة البطالة minha anem dz“ التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة
موقع منحة البطالة minha anem dz، منحة لبطالة هي أحد برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين الذين ليس لديهم عمل أو مصدر دخل لإعانتهم على الإنفاق على نفسهم وأسرهم وعدم الاحتياج للآخرين لتلبية متطلباتهم الأساسية للعيش خصوصا في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، والتقديم على المنحة أو تجديدها يستوجب تقديم طلب عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط الموقع وشروط الاستفادة من المنحة.
التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر
للتيسير على المواطنين أتاحت الحكومة الجزائرية إمكانية تقديم طلب الحصول على منحة البطالة عبر الانترنت عن طريق موقع منحة البطالة minha anem dz، وبعد استيفاء اللازم من بيانات ومعلومات ووثائق تقوم الجهات المعنية ببحث الطلب ومراجعة ملفات المتقدمين لاختيار من تنطبق عليه المعايير والشروط المطلوبة، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة تجديد المنحة بالخطوات :
- الدخول الى المنصة الرقمية لمنحة البطالة عبر الضغط على هذا الرابط.
- كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- للتقديم أو التجديد على المنحة قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- ارفع الأوراق اللازمة لاستكمال تقديم الطلب، ثم اضغط على “تمديد طلبي”.
- إذا ثبت استمرار أحقية مقدم الطلب في الحصول على الدعم يتم الموافقة على طلب التجديد وصرف المنحة شهريا لمدة ستة أشهر أخرى.
شروط الاستفادة من منحة البطالة
الاستفادة من منحة البطالة تتطلب توافر عدد من الشروط في المتقدم تثبت استحقاقه للحصول على الدعم، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الشروط :
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر بصفة دائمة.
- ألا يقل عمره عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.
- ألا يكون لديه عمل أو مصدر دخل.
- أن يكون من المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.