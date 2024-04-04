استعادة سجل المكالمات المحذوف على الهواتف الذكية وأجهزة Android بخطوات بسيطة

في بعض الأحيان، يمكن للأشخاص أن يحذفوا سجل المكالمات عن طريق الخطأ ويجدون أنفسهم في حاجة لاستعادته لأغراض معينة، وقد يكون استرجاع سجل المكالمات أمرًا معقدًا، ولكن هناك العديد من التطبيقات المتاحة على متجر التطبيقات التي يمكنها مساعدتك في استعادة سجل المكالمات المحذوف من هاتفك الذكي ومع ذلك، يجب ملاحظة أن طرق الاستخدام تختلف بين تطبيق وآخر، في هذا المقال، سنقدم لك خطوات بسيطة لاستعادة سجل المكالمات المحذوف على الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات المختلفة المتاحة

استعادة سجل المكالمات المحذوف على أجهزة Android استرداد البيانات بسهولة

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في حالة حذف سجل المكالمات عن طريق الخطأ على هواتف Android، يمكن للمستخدمين استعادته بسهولة من خلال النسخ الاحتياطي الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهاز بدلاً من استخدام تطبيقات خارجية، يمكن اتباع الخطوات التالية لاسترجاع سجل المكالمات المحذوف على أجهزة Android:

قم بالذهاب إلى إعدادات جهازك الذكي.

ابحث عن خيار “الحسابات والنسخ الاحتياطية” وانقر عليه.

قد تجد خيارًا ضمن الحسابات يسمى “نسخ احتياطي واستعادة” أو “نسخ احتياطي وإعادة تعيين”.

انقر على هذا الخيار للوصول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

ستظهر لك خيارات مختلفة، قد تحتوي على خيار “استعادة البيانات” أو “استعادة من النسخ الاحتياطي”.

انقر على هذا الخيار لعرض النسخ الاحتياطية المتاحة لجهازك.

ستظهر قائمة بالنسخ الاحتياطية السابقة التي تم إنشاؤها، بما في ذلك النسخ الاحتياطية للمكالمات.

حدد النسخة الاحتياطية التي تحتوي على سجل المكالمات المحذوف الذي ترغب في استعادته.

انقر على زر الاستعادة واتبع التعليمات الإضافية التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاستعادة.

استرجاع سجل المكالمات المحذوفة للايفون

عندما يتعلق الأمر باستعادة سجل المكالمات المحذوفة على iPhone، يمكن للمستخدمين الاعتماد على النسخ الاحتياطية التي تم إنشاؤها عبر iTunes أو iCloud ويمكن استرداد سجل المكالمات المحذوفة باستخدام هذه النسخ الاحتياطية بسهولة وبدون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لاستعادة سجل المكالمات المحذوفة باستخدام iTunes: