كيفية تقديم الشكاوى لحساب المواطن عبر خدمة صوتك مسموع وتحديث بيانات حسابك الشخصي

قامت إدارة العناية بالمستفيدين بتوضيح كيفية تقديم الشكاوى عبر حساب المواطن الإلكتروني، مما يتيح للمستفيدين القيام بذلك بدلاً من الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة، يمكن للمستفيدين الوصول إلى الموقع الرسمي للبرنامج والقيام بجميع الخدمات المطلوبة، بما في ذلك تقديم الشكاوى أو البلاغات، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم اعتراضات على الدفعات المالية أو الأهلية، والاستعلام عن مواعيد صرف المستحقات المالية وغيرها من الخدمات.

كيفية تقديم الشكاوى على حساب المواطن عبر منصة البرنامج أو بوابة “صوتك مسموع” الإلكترونية

يطرح العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية استفسارات حول كيفية تقديم الشكاوى على حساب المواطن في حال تأخر صرف دفعات الدعم المالي، أو في حالة انقطاع صرف الدعم والمستحقات المالية، كما تطرح التساؤلات حول كيفية تقديم الشكاوى في حال عدم ظهور اسمهم ضمن قوائم المستفيدين المستحقين للدعم، يمكن للمواطنين في هذا الصدد تقديم الطلب عبر منصة البرنامج أو بوابة “صوتك مسموع” الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط منصة “صوتك مسموع”. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول. اكتب رمز التحقق المرئي المعروض، ثم اختر خدمة تقديم الطلب. قم بتعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة وتأكد من دقتها. حدد نوع الطلب الذي تود إرساله. اكتب الطلب أو الشكوى المطلوبة بوضوح. تأكد من صحة ودقة البيانات التي أدخلتها. قم بإرفاق الوثائق المطلوبة وأدخل الرمز المرئي المعروض. انقر على زر “تقديم الطلب” لإرسال طلبك بنجاح.

خطوات تحديث البيانات الشخصية لتجنب توقف الدعم

ينوه البرنامج بأهمية تحديث بياناتهم بانتظام، خاصة في حالة تغيير أي من البيانات المسجلة في البرنامج، مثل تغيير محل السكن أو تحقيق أحد أفراد الأسرة لدخل يتجاوز قيمة الحد المانع للضمان، أو أي خرق آخر للشروط العامة المطبقة على البرنامج، يتعين القيام بتحديث البيانات لتجنب توقف الدعم، ويمكن فعل ذلك عبر الخطوات التالية: