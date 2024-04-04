“ميزة جديدة” “واتساب يضيف ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب بكل سهولة وتحميل أخر إصدار

باستمرار على تطوير تطبيق واتساب وإضافة ميزات جديدة ومميزة، بهدف تحسين التجربة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة وفي إطار هذا التطوير المستمر، وتم الإعلان عن إصدار جديد من تطبيق واتساب يتضمن ميزة جديدة مميزة وهي تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب، وتأتي هذه الميزة بفائدة كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حيث يتم تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب يمكن قراءته بسهولة ولا تقتصر فائدة هذه الميزة على ذوي الإعاقة فقط، بل تعد أيضًا مفيدة في حالة وجود مشاكل في الاستماع إلى الرسائل الصوتية، وتم توفير هذه الميزة في الفترة الماضية لأصحاب الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، وفي خطوة مباركة، تم إتاحتها أيضًا على هواتف الأيفون وبهذا، يمكن للجميع الاستفادة من هذه الميزة الجديدة والمبتكرة في تطبيق واتساب.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الأخير على أجهزة الأندرويد”

يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب تنزيل آخر إصدار من التطبيق على أجهزة الأندرويد والاستمتاع بالميزات والتحسينات الجديدة. ولتوفير الوقت والجهد، سنقدم لكم خطوات بسيطة لتنزيل تطبيق واتساب الأخير على أجهزة الأندرويد

قم بفتح متجر جوجل بلاي على جهازك الأندرويد.

ابحث عن تطبيق واتساب في شريط البحث.

انقر على نتائج البحث المتعلقة بتطبيق واتساب.

في صفحة التطبيق، تحقق من أن الإصدار المعروض هو الأحدث.

انقر على زر “تنزيل” لبدء عملية تنزيل التطبيق على جهازك.

انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بشكل كامل على جهازك.

بعد اكتمال عملية التنزيل والتثبيت، يمكنك الآن فتح تطبيق واتساب والبدء في استخدامه بآخر إصدار يحتوي على التحديثات والميزات الجديدة.

كيفية تحميل تطبيق واتساب الجديد على أجهزة الآيفون”

مستخدمو أجهزة الآيفون الذين يرغبون في تحميل آخر إصدار من تطبيق واتساب على أجهزتهم يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متجر التطبيقات App Store على جهازك الآيفون. انقر على علامة البحث الموجودة في أسفل الشاشة. اكتب “WhatsApp” في شريط البحث. ستظهر نتائج البحث المتعلقة بتطبيق واتساب. اختر تطبيق واتساب من النتائج المعروضة. تأكد من أن الإصدار المعروض هو الأحدث وأنه متوافق مع نظام التشغيل الخاص بجهازك. انقر على زر “تنزيل” أو السعر المحدد (إذا كان التطبيق مجاني). قد يطلب منك إدخال بصمة الوجه أو كلمة المرور الخاصة بحسابك في متجر التطبيقات للتحقق من الهوية. انتظر حتى يتم تنزيل وتثبيت التطبيق على جهازك. بمجرد اكتمال عملية التنزيل والتثبيت، ستجد تطبيق واتساب الجديد على شاشة جهازك وقم بفتح التطبيق واتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى حسابك الحالي أو إنشاء حساب جديد.

بهذه الطريقة، يمكنك الآن تحميل أحدث إصدار من تطبيق واتساب على جهازك الآيفون والاستفادة من الميزات والتحسينات الجديدة التي يقدمها التطبيق وتأكد من تحديث التطبيق بشكل دوري للاستفادة من أحدث المزايا والتحسينات التي يتم إصدارها من قبل فريق واتساب.