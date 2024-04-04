مجلس الوزراء يوضح عدد أيام إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاعات الحكومية لعام 2024

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن توضيح تفاصيل إجازة عيد الفطر للموظفين في عام 2024، وأشار إلى أن الاثنين سيكون أول يوم عمل لجميع الموظفين في الدولة بعد انتهاء الإجازة، وإليكم التفاصيل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر

أفاد البيان الصادر في ساعات متأخرة من مساء الأمس بأن عطلة عيد الفطر ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام فقط، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث أوضح أنها ستمتد لمدة ستة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2024.

جدول الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2024

بالنسبة للإجازات الرسمية في شهر أبريل 2024، تم الإعلان عنها بعد بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص مواعيد إجازة عيد الفطر للعام المذكور، تبدأ إجازة عيد الفطر في الشهر المذكور من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل، مشمولة بالإجازات الأسبوعية، وفيما يلي تفاصيل الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2024: