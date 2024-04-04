الخلطة السحرية لتنظيف سيراميك المطبخ وإزالة الدهون المتراكمة بسهولة

تعتبر عملية تنظيف سيراميك المطبخ من التحديات التي تواجهها الكثير من النساء. فالدهون المتراكمة والصعبة التذويب تشكل عقبة كبيرة في عملية التطهير والتنظيف ولكن ستجدين الخلطة السحرية التي ستساعدك على إزالة الدهون المتراكمة في سيراميك المطبخ بسهولة وفي وقت قصير، وستتمكنين من استعادة بريق ونظافة السيراميك بسهولة وبدون مجهود كبير وفي هذا المقال، وسنقدم لك الخلطة السحرية التي ستذيب الدهون في أقل من ساعة.

خلطة سحرية وفعالة لتنظيف سيراميك المطبخ بأقل التكاليف

المكونات:

2 كوب من الماء

3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم

3 ملاعق كبيرة ملح

5 عدد ليمون

زجاجة بخاخ فارغة

سلك مواعين

الخطوات:

قمي بعصر الليمونات للحصول على عصيرها وضعيه في وعاء. أضيفي بيكربونات الصوديوم والملح إلى العصير، وقومي بتحريك المزيج جيدًا حتى يتمازج المكونات. أضيفي الماء إلى العصير واستمري في التحريك حتى يتكوّن محلول متجانس. املئي الزجاجة البخاخة بالخليط السابق. رشي الخليط على سطح السيراميك المراد تنظيفه. استخدمي سلك المواعين لفرك السيراميك بلطف ويمكنك التركيز على المناطق العنيدة والتي تحتاج إلى تنظيف إضافي. اتركي الخليط لبضع دقائق ليعمل على إذابة الدهون والأوساخ. استخدمي قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة لمسح السيراميك وإزالة الخليط. اشطفي السطح جيدًا بالماء الدافئ لإزالة أي بقايا من الخليط. اتركي السيراميك ليجف تمامًا.

طريقة فعالة واقتصادية لتنظيف سيراميك المطبخ باستخدام الخل الأبيض

المكونات:

1 كوب من الخل الأبيض

فرشاة تنظيف أرضيات وجدران

2 منشفة

جردل فارغ

4 لترات من الماء الدافئ

ربع كوب من سائل تنظيف الأطباق

الخطوات: