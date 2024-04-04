“بزيادة 500 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق وزارة المالية العراقية

تم رفع سلم رواتب الموظفين بمؤسسات الدولة بالعراق وفقا للبيان الرسمي الذي صدر عن اللجنة النيابية، وتختلف نسبة الزيادة حسب درجة الموظف، فمقدار الزيادة لموظف الدرجة العاشرة يبلغ 200% والدرجة الأولى بنسبة 150% تصرف منها نسبة خمسون بالمائة لشهرين متتالين ثم تصرف الزيادة كاملة بعد أن يتم تفعيلها رسميا، وفيما يلي سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق وقيمة الزيادات المقررة لمختلف الدرجات :

الدرجة العاشرة تتراوح نسبة الراتب ما بين 170 الف دينار و 650 الف دينار.

والدرجة التاسعة الراتب المقرر يقدر ما بين 245 ألف دينار و 727.5 ألف دينار.

الدرجة الثامنة يتراوح الراتب فيها ما بين 273 ألف دينار و 819 ألف دينار.

الدرجة الأولى سيصل الراتب بعد الزيادة الى مليون و مائة ألف دينار بعدما كان 510 ألف دينار فقط.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين

بعد توضيح سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق ننوه على أنه يمكن للموظفين بالقطاع الحكومي الاستعلام عن رواتبهم الكترونيا بسهولة والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة الراتب والزيادة وموعد الصرف من خلال اتباع الخطوات التالية :