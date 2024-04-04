تكنولوجيا

هاتف ريلمي C65 الجديد.. مميزات رهيبة بسعر رخيص هيعجب الجميع!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 29 دقيقة
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هاتف realme c65
هاتف realme c65

أصبحت شركة ريلمي من الشركات الرائدة وذلك بفضل انتاجاتها من الهواتف الذكية ذات الإمكانيات الرائعة والأسعار التنافسية التي لا مثيل لها، والتي كان آخرها هاتف realme c65, ومنذ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تقديم Realme C65 الإقتصادي الجديد رسميًا في الخارج.

مواصفات هاتف realme c65

بدأ الكثير من المهتمين بعالم الهواتف الذكية بالبحث عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRealme c65
عدد الشرائحشريحتين
نوع الشريحةNano SIM
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦،٦ بوصة
معدل سطوع الشاشة٦٢٥ شمعة
معدل التحديث٩٠ هرتز
نوع المعالجميديا تك Helio G85
نظام التشغيلاندرويد ١٤
GPRSيدعم
Edgeيدعم
الرامات٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت
عدد الكاميرات اثنين
دقة الكاميرا الأمامية٨ جيجا بايت
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ جيجا بايت
هاتف realme c65

مميزات هاتف realme c65

وبعد معرفة مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات هاتف realme c65, وهي كما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار والأتربة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والجذاب والألوان الحديثة والعصرية التي تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها، مع كاميرا سيلفي نقية وواضحة.
  • بالإضافة أيضاً إلى معدل التحديث القوي والذي يمنحك سرعة تنقل كبيرة.
  • وأيضا يدعم سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف جميع أنواع الشبكات بمختلف سرعاتها.

أسعار هاتف realme c65

  • ومع اقتراب موعد نزول هاتف realme c65 في جميع الأسواق العالمية فهذا هو السعر المتوقع أن يطرح به.
  • حيث سوف يباع في الأسواق الأوروبية مقابل ١٤٨ دولار أمريكي للنسخة اذات 128 جيجا مع 6 جيجا رام، و١٩٢ دولار أمريكي لذلك الهاتف ذات سعة ٢٥٦ جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 29 دقيقة
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