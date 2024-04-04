هاتف ريلمي C65 الجديد.. مميزات رهيبة بسعر رخيص هيعجب الجميع!

أصبحت شركة ريلمي من الشركات الرائدة وذلك بفضل انتاجاتها من الهواتف الذكية ذات الإمكانيات الرائعة والأسعار التنافسية التي لا مثيل لها، والتي كان آخرها هاتف realme c65, ومنذ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تقديم Realme C65 الإقتصادي الجديد رسميًا في الخارج.

مواصفات هاتف realme c65

بدأ الكثير من المهتمين بعالم الهواتف الذكية بالبحث عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Realme c65 عدد الشرائح شريحتين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦،٦ بوصة معدل سطوع الشاشة ٦٢٥ شمعة معدل التحديث ٩٠ هرتز نوع المعالج ميديا تك Helio G85 نظام التشغيل اندرويد ١٤ GPRS يدعم Edge يدعم الرامات ٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الأمامية ٨ جيجا بايت دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ جيجا بايت

مميزات هاتف realme c65

وبعد معرفة مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات هاتف realme c65, وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار والأتربة.

بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والجذاب والألوان الحديثة والعصرية التي تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها، مع كاميرا سيلفي نقية وواضحة.

بالإضافة أيضاً إلى معدل التحديث القوي والذي يمنحك سرعة تنقل كبيرة.

وأيضا يدعم سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف جميع أنواع الشبكات بمختلف سرعاتها.

أسعار هاتف realme c65