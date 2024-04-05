بمقدم 30 ألف جنيه .. طرح شقق من الإسكان لمحدودي الدخل وقسط على 30 سنة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن إطلاق طرح جديد لشقق سكنية الإعلان رقم 18، وذلك بغرض توفير فرص السكن للمصريين في جميع المحافظات، وذلك لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين 2024″، حيث تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وأكدت مصادر في وزارة الإسكان على أن الجهات المعنية تعمل بجد على إعداد هذا الطرح الجديد، الذي يتضمن آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وقد أشار الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن هذا الطرح يهدف إلى دفع العمل بالمشروع وتعزيز الاهتمام بالمشروعات القومية في جميع المدن الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، وتتم تحديد الأسعار بناءً على كل مدينة ومنطقتها:

يتطلب مقدم حجز الوحدة السكنية في هذه الشقق ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

تختلف أقساط السداد حسب الدخل وعمر الشخص المستحق للحصول على الشقة، حيث تبدأ من حوالي 1100 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه تقريبًا.

يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية عند جدية الحجز، والباقي يتم سداده عند الاستلام.

تتراوح مدة التقسيط لشقق سكن لكل المصريين 5 بين 7 سنوات كحد أدنى و30 سنة كحد أقصى.

سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لهذه الشقق لا يتجاوز 3%.

الشروط اللازمة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5