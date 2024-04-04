وصفات سحرية جبارة لتبيض الجسم والبشرة وإزالة البقع الداكنة بابسط المكونات بشكل سريع

تعتبر وصفات تبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة من المواضيع المطلوبة جدًا والتي يتزايد البحث عنها من قبل السيدات، فمعظم النساء يحرصن دائمًا على البحث عن وصفات طبيعية وآمنة تساعدهم على تفتيح لون البشرة وجعلها بيضاء وخالية من البقع الداكنة التي يمكن أن تنجم عن عدة أسباب مثل التعرض لأشعة الشمس القوية، أو آثار الحبوب أو التهابات البشرة، أو حروق بسيطة، أو حتى عدم الاهتمام الكافي بتنظيف البشرة بشكل منتظم وفي بعض الأحيان، قد يتسبب استخدام مواد تجميلية ضارة في تفاقم هذه المشكلة وفي هذا المقال، سنقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكم استخدامها لتفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

وصفة الجلسرين والليمون لتفتيح وتوحيد لون البشرة

المكونات:

نصف ليمونة طازجة

2 معلقة صغيرة من الجلسرين

معلقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون البكر الممتاز

الخطوات:

قومي بتحضير أناء عميق ونقل عصير نصف ليمونة إلى الأناء. أضيفي 2 معلقة صغيرة من الجلسرين إلى الأناء. أضيفي معلقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون البكر الممتاز. استخدمي ملعقة أو مضرب صغير لخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. بعد أن تكون المكونات ممزوجة بشكل جيد، قومي بتطبيق الخليط على بشرتك بالتساوي، يمكن استخدام قطنة لتوزيعه بلطف. اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تمامًا، ويفضل أن تبقيه لمدة 15-20 دقيقة. بعد أن يجف الخليط، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر لإزالة الخليط بلطف. ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة العسل واللبن لتفتيح الأماكن الحساسة والتخلص من البقع الداكنة

المكونات:

معلقة كبيرة من اللبن

معلقة كبيرة من العسل

الخطوات: