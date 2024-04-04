“اغتنم الفرصة الآن” تحميل تطبيق ختمة Khatmah مصحف وأذان وأذكار وتحديد مكان القبلة

عند تحميل تطبيق ختمة Khatmah سوف تحصل على وأذان وأذكار الصباح والمساء أيضًا كما يساعدك في تحديد مكان القبلة، ويمكنك استخدامه في معرفة مواعيد الصلاة، وقد أصبح مستخدميه الآن أكثر من 19 مليون مستخدم من كافة أنحاء العالم.

مميزات تحميل تطبيق ختمة Khatmah مصحف وأذان وأذكار

أما عن أهم مميزات تحميل تطبيق ختمة Khatmah فهي كالتالي:

عليك أن تختار المدة التي تريد أن تقوم بختم القرآن الكريم فيها، ويتولى التطبيق حساب كل وردك اليومي.

كما يُرسل لك كذلك تنبيهات يوميًا في نفس الوقت الذي تقوم بتحديده من أجل التذكير بقراءة وردك.

كذلك يعرض لك التطبيق مدى تقدمك في ختم القرآن الكريم، وهو ما يساهم في تحفيزك ويمكنك أيضا قراءة القرآن الكريم داخل التطبيق بجودة عالية، مع وجود خاصية التكبير والتصغير.

مع وجود ترجمة القرآن الكريم إلى أكثر من لغة مع وجود تفسير القرآن الكريم بواسطة أشهر المفسرين.

يمكن كذلك قراءة كلا من أذكار الصباح والمساء وهو تطبيق مجاني، كما يتيح لك التطبيق المواظبة على قراءة القرآن وفهمه مع معرفة مواعيد الصلاة المختلفة.

ويعمل كذلك التطبيق من دون الحاجة إلى الإنترنت، مع وجود خاصية الوضع الليلي أو الوضع النهاري داخله، بالإضافة إلى أن حجم التطبيق يعتبر متوسط ومناسب حيث يصل إلى 75 ميجا بايت.

وهو يساعدك في إنهاء ختم القرآن الكريم على المدة التي تريدها.

تحميل تطبيق ختمة Khatmah قرآن وأذكار الصباح والمساء

أما عن خطوات تحميل تطبيق ختمة Khatmah قرآن وأذكار الصباح والمساء فهي كالتالي: