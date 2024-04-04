“كشوف pdf”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، قريبا ستقوم الحكومة العراقية بالكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حتى يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم، ويتم اختيار واعتماد واعداد كشوف المشمولين وفقا للشروط التي أعلنتها وزارة العمل العراقية سابقا، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ويمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بسهولة من خلال زيارة منصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل العراقية، وذلك بعد أن يقوم السيد الوزير باعتماد الكشوف بعد توفير المبالغ المالية اللازمة للصرف، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

من ثم فتح أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختر منها برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال البيانات المطلوبة وتحديد اسم المحافظة القاطن بها.

سوف يظهر لك كشف يحمل كافة أسماء المشمولين.

اضغط على ايقونة التحميل وانتظر ليتم تحميل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وعن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي أقرتها وزارة العمل العراقية سابقا عند اطلاق البرنامج، وتلك الشروط هي: