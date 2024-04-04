هات عيشك فى معاده.. مواعيد عمل المخابز ومنافذ التموين فى رمضان

لقد زادت مؤخرًا الاهتمامات حول الاستفسار عن توقيتات افتتاح الأفران خلال شهر رمضان لعام 2024، ويذكر في هذا السياق أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر إعلان يفيد بأنه سيتم تعديل أوقات فتح المخابز والأماكن المخصصة لتوزيع المواد التموينية بالإضافة إلى جميع الأنشطة التجارية التي تتبع الوزارة خلال الشهر الكريم للعام القادم، وسنوفر في هذا المقال الذي نقدمه عبر موقعنا معلومات عن توقيتات عمل الأفران في رمضان 2024، تابعونا للتعرف على التفاصيل.

مواعيد عمل الأفران في رمضان 2024

يخطط لضمان تشغيل أجهزة صرف الخبز في المخابز البلدية في جميع المحافظات المصرية بكفاءة تامة، بحيث تبدأ الماكينات بالعمل في تمام الثامنة صباحاً حسب توقيت القاهرة وتواصل نشاطها حتى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك، هناك استثناء لبعض المخابز التي تظل مغلقة خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك كله ضمن إطار الخطة الموضوعة من المديرية ووفقًا لطلبات تلك المخابز المحلية.

توجيهات حول إنتاج الخبز

تعمل وزارة التموين على إعلان خطتها لتنظيم أوقات عمل المخابز خلال شهر رمضان في جميع المديريات، الهدف من ذلك هو ترتيب جدول أوقات العمل بما يناسب ظروف وحاجات كل منطقة، لضمان توفر الخبز البلدي طوال النهار لجميع المواطنين، وذلك لتسهيل حصولهم على احتياجاتهم من الخبز خلال الشهر الفضيل دون الشعور بأي مشقة، كما حددت الوزارة المخابز التي ستستمر في العمل خلال المساء حتى التاسعة مساءً، وهي الموجودة بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.