عايز تعدل صورك زي المحترفين؟ نزل دلوقتي بيكس آرت PicsArt APK أخر إصدار للأندرويد 2024

يعتبر برنامج Picsart أخر إصدار للأندرويد من البرامج الهامة والمميزة، حيث أنه من خلال هذا البرنامج يمكن تعديل الصور بصيغ متعددة، فقد يمكن استعمال أقنعة كما يمكن أنشاء صور مركبة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة الملصقات وإطارات للصور، والمزيد من الاشياء التي تعطي للصور شكل رائع ومختلف.

تحميل بيكس آرت PicsArt APK أخر إصدار للأندرويد 2024

وبفضل برنامج بيكس آرت PicsArt APK اصبح من خلاله بنقرة واحدة يمكن أن يضيف لمسات سحرية للصور الخاصة بك، وهذه اللمسات من خلال الادوات الهامة والمميزة التي يحتويها هذا البرنامج، ويمكن عرض العديد من المميزات الخاصة بالبرنامج من خلال الآتي:

في خلال ثواني قليلة جداً يمكن بيكس آت من خلال الإمكانيات الموجودة به أن يعطيك صورة مختلفة المنظر.

يوجد به خواص مشابهة لبرنامج Prisma والتي تغير من الصورة، فمن الممكن أن تكون صورتك بشكل قديم أو ألوان الباستيل وغيرها.

تستطيع مشاركة الصور التي قمت بتصميمها من خلال العديد من مواقع التواصل عبر الإنترنت مثل: الفيس بوك أو التويتر وغيرها الكثير.

من الضروري لمشاركة الصور امتلاك حساب على الموقع للدخول بسهولة ومن ثم مشاركة الصور.

كما يمكن حفظ الصور المصممة على جهازك المحمول بسهولة.

يحتوي البرنامج على لوحة بيضاء يمكن من خلالها رسم او كتابة نص من خلال أدوات الكتابة وخيارات الرسم على الصورة.

خطوات تثبيت PicsArt APK على جهازك Android

ومن خلال عدة خطوات بسيطة يمكن تثبيت بيكس آرت PicsArt APK أخر إصدار للأندرويد 2024،يمكن عرضها كالآتي: