عربي و دولي
“الامتحانات العلمية والأدبية“ موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن
جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن، امتحانات التوجيهي التي ستبدأ بعد أشهر قليلة بالأردن تشغل بال الكثيرين سواء طلاب أو أولياء أمور كونها مرحلة مهمة يتحدد على أساسها مستقبل الطالب التعليمي، ويتساءل الكثيرون عن موعد الامتحانات وجدول المواد بالتفصيل وذلك حتى يستعدوا جيدا ويحددوا طريقة وترتيب استذكار دروسهم وينظموا الدروس العلمية وفقا للجدول، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواعيد الامتحانات وجدول الشعبتين علمي وأدبي.
موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن
من المقرر أن تبدأ امتحانات التوجيهي بالأردن لكافة الشعب يوم 25 يونيو المقبل وتتواصل الامتحانات لمدة عشرون يوما لتنتهي يوم 15 يوليو، وذلك وفقا للبيان الرسمي الذي صدر من وزارة التربية والتعليم الأردنية مؤخرا، والذي تبعه أيضا نزول جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن.
جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن
فيما يلي نستعرض لكم بالتفصيل جدول الامتحانات للشعبتين العلمي والأدبي :
جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن علمي
|الثلاثاء 25 يونيو
|الخميس 27 يونيو
|السبت 29 يونيو
|الثلاثاء 2 يوليو
|الخميس 4 يوليو
|السبت 6 يوليو
|الاحد 7 يوليو
|الثلاثاء 9 يوليو
|الخميس 11 يوليو
|السبت 13 يوليو
|الاثنين 15 يوليو
جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن أدبي
|الثلاثاء 25 يونيو
|الخميس 27 يونيو
|السبت 29 يونيو
|الثلاثاء 2 يوليو
|الخميس 4 يوليو
|السبت 6 يوليو
|الاحد 7 يوليو
|الثلاثاء 9 يوليو
|الخميس 11 يوليو
|السبت 13 يوليو
|الاثنين 15 يوليو