“الامتحانات العلمية والأدبية“ موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن 

جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن، امتحانات التوجيهي التي ستبدأ بعد أشهر قليلة بالأردن تشغل بال الكثيرين سواء طلاب أو أولياء أمور كونها مرحلة مهمة يتحدد على أساسها مستقبل الطالب التعليمي، ويتساءل الكثيرون عن موعد الامتحانات وجدول المواد بالتفصيل وذلك حتى يستعدوا جيدا ويحددوا طريقة وترتيب استذكار دروسهم وينظموا الدروس العلمية وفقا للجدول، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواعيد الامتحانات وجدول الشعبتين علمي وأدبي.

موعد امتحانات التوجيهي 2024 الأردن

من المقرر أن تبدأ امتحانات التوجيهي بالأردن لكافة الشعب يوم 25 يونيو المقبل وتتواصل الامتحانات لمدة عشرون يوما لتنتهي يوم 15 يوليو، وذلك وفقا للبيان الرسمي الذي صدر من وزارة التربية والتعليم الأردنية مؤخرا، والذي تبعه أيضا نزول جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن.