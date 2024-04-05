الكليوباترا بقت بكام.. سعر السجائر اليوم 5 إبريل 2024 في السوق وجميع المحلات التجارية والأكشاك

أعلن هاني أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، عن نية الشركة دراسة رفع أسعار السجائر إلى مستويات تحت الحد الأقصى المسموح به، وفي هذا السياق توقع إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة زيادة في أسعار السجائر، مشيراً إلى احتمالية فتح الشرائح الخاصة بسجائر الفئة الأولى مثل “كليوباترا” بأنواعها لتصبح من 31 جنيهًا إلى 34.7 جنيه، وبالإضافة إلى ذلك سيتم فرض ضريبة بقيمة 4.5 جنيه على كل علبة من هذه السجائر، أما بالنسبة لسجائر الفئة الوسطى، فمن المتوقع أن تزيد أسعارها من 34.8 جنيه إلى 50.40 جنيه، وهذا بعد أن كانت تتراوح بين 31 جنيهًا و45 جنيهًا.

زيادة أسعار السجائر

يتوقع أن تشهد أسعار السجائر زيادة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة، وسوف نوضح أسعار السجائر بأنواعها المختلفة في المحال التجارية، بالإضافة إلى الأسعار الرسمية بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في فبراير الماضي بناءً على إعلانات من الشركة الشرقية للدخان والشركات الأجنبية.

أسعار السجائر اليوم في مصر

فيما يلي قائمة لبعض أنواع السجائر وتوقعات الأسعار الجديدة: