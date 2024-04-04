“تلفون الغلابة وصل” مواصفات Oppo Reno 11 5G المذهل نزل بكل قوته

قامت شركة OPPO بالكشف عن هاتفها الجديد Oppo Reno 11 5G الذي يمتلك العديد من المميزات والمواصفات المذهلة لجميع الراغبين في اقتناء وشراء مثل هذه الهواتف الإقتصادية، إضافة إلى أن الهاتف هو من أخر إصدارات شركة أبو العالمية المتخصصة في إصدار الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن أن الهاتف يتميز بالعديد من المواصفات التي تجذب أي مستخدم حول العالم.

ما هي مواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G؟

من أبرز المواصفات التي يمكن التعرف عليها في هاتف Oppo Reno 11 5G الإصدار الأخير، ما جاء على النحو الأتي:-

الهاتف تصل أبعاده 162.4×74.3×7.9 مم.

ويصل وزن هاتف Oppo Reno 11 5G إلى 182 جرام.

إضافة إلى أن خامات الهاتف الخارجية بلاستيكية.

كما أن الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس.

يمتلك الهاتف كذلك كارت ميموري.

نظام تشغيل أندرويد 14.

تتراوح مساحة تخزين الهاتف العشوائية من 128 إلى 256 جيجا بايت.

يصل سطوع الهاتف إلى 950 شمعة.

معدل ترميز الهاتف يكون 120 هيرتز.

مميزات هاتف Oppo Reno 11 5G

وجاءت أبرز مميزات هاتف Oppo Reno 11 5G الجديد، وفقًا لما يلي:-

الهاتف يمتلك ثلاثة كاميرات خلفية.

كاميرا سيلفي الهاتف تصل دقتها إلى 32 ميجا بيكسل.

تبلغ كاميرا الهاتف الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يبلغ سعر شراء هاتف Oppo Reno 11 5G الجديد إلى نحو 17500 جنيه تقريبًا، وهو متواجد في جميع المحلات والمتاجر المتخصصة في بيع الهواتف الذكية على مستوى الجمهورية.