“حملها pdf على موبايلك“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مظلتي في عموم العراق spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يهتم قطاع كبير من الشعب العراقي بمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية والتي يستفيد منها آلاف الأشخاص من المحتاجين وذوي الدخل المحدود، وقد أطلقت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية بغرض مساعدة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستواهم المادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد ، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة، وشروط الاستحقاق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الكترونيا وذلك للتيسير على المواطنين والعمل على إراحتهم فلا يكونوا بحاجة للتوجه الى أي مكان للاستفسار عن كونهم ضمن المشمولين أم لا، وفي هذه الفقرة نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة : الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.

من بين الخيارات المتاحة اختر برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة “السابعة” وادخل المكان الذي تقيم به والمحافظة التابع لها.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

اضغط على “استعلام” لتظهلا لك كشوف أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

بإمكانك تحميل الأسماء والبحث عن الاسم بسهولة من بينهم. شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية يستفيد منها من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة والتي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية حتى تتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من المحتاجين بالفعل للدعم، وفيما يلي نسرد لكم تلك الشروط : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق بصفة دائمة.

أن يكون من محدودي الدخل الذين يحتاجون الى إعانات مادية.

ألا يكون يمتلك أي أشياء ذات قيمة كالأراضي أو العقارات أو المحلات أو غيرها.

الا يكون لديه حساب شخصي باحد البنوك.