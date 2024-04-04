“من غير حظر وامن جدا 100%”.. تنزيل الواتساب الذهبي 2024 whatssapp gold apk بأخر تحديث مجانا لجميع الهواتف بمزايا رائعة

تنزيل الواتساب الذهبي 2024، الالاف من الاشخاص حول العالم يبحثون عن طريقة تنزيل الواتساب الذهبي 2024 الذي يعد أحد التطبيقات المطورة التي بها الكثير من المزايا والخاصيات الجديدة مقارنة بالواتساب الاخضر العادي، حيث يمكنك الواتساب الذهبي من اخفاء حالتك واستعادة الدردشات المحذوفة، واليكم خطوات تحميل الواتس اب الذهبي للاندرويد والايفون بسهولة.

تنزيل الواتساب الذهبي 2024

واليكم خطوات تنزيل الواتساب الذهبي 2024 على جميع الهواتف المحمولة بسهولة وفي أقل من دقيقة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة المتجر الالكتروني الموجود على هاتفك.

اكتب تحميل الواتساب الذهبي في خانة البحث.

اضغط على ايقونة البحث.

بعدما يظهر لك تطبيق الواتساب الذهبي قم بالضغط على كلمة تثبيت.

انتظر ليتم تحميل التطبيق على هاتفك، ثم اضغط على كلمة “فتح”.

قم باستكمال باقي الخطوات وادخال البيانات اللازمة لتتمكن من استخدام التطبيق.

مزايا تحميل الواتساب الذهبي 2024

والآن نقدم لكم ونسلط الضوء على مزايا تحميل الواتساب الذهبي 2024 والتي تتمثل فيما يلي:

يمكنك من إرسال رسائل جماعية إلى عدد أكبر من جهات الاتصال في نفس الوقت.

تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من حالات واتساب جهات الاتصال.

يمكنك بسهولة علامات القراءة الزرقاء التي تشير إلى قراءة الرسالة من قبل المرسل إليه، وكذلك علامات الصح الثانية التي تشير إلى استلام الرسالة من قبل المرسل إليه.

إخفاء حالة «يكتب» التي تشير إلى كتابة رسالة.

إمكانية إخفاء ظهورك من جهات الاتصال المحددة.

يمكنك قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو رمز PIN.

إمكانية جدولة الرسائل وتغير السمة الخاصة بالتطبيق.

كما يمكنك تحديث الواتساب الذهبي من خلال الدخول ايقونة الاعدادات على الجهاز، ثم الدخول الى التطبيقات وفتح الواتساب الذهبي والضغط على كلمة تحديث.