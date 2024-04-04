 حل سؤال الحلقة 25 رمضان من مسابقة طائر السعيدة 2024 وطريقة الاشتراك alsaeedah مع الإعلامية مايا العبسي واربح “مليون ونصف ريال يمني”

حل سؤال الحلقة 25 رمضان من مسابقة طائر السعيدة 2024 وطريقة الاشتراك، إذا كنت تمتلك الكثير من المعلومات العامة في مجالات متعددة سواء في التاريخ، الرياضة، الدين، وغيرها من المجالات المختلفة، فأنت من الرابحين المحتملين في برنامج مسابقات طائر السعيدة، حيث يمكنك الان القيام بالاشتراك في المسابقة والتعرف على سؤال الحلقة 18 رمضان وتحديد الإجابة الصحيحة من بين الخيارات الموضحة وارسال الإجابة للدخول في سحب المليون ونصف ريال بكل سهولة، وفيما يلي ننقل لكم رابط الاشتراك في المسابقة وإجابة سؤال الحلقة الجديدة فتابعونا..

حل سؤال الحلقة 25 رمضان من مسابقة طائر السعيدة 2024

مسابقة طائر السعيدة هي أحد برامج المسابقات التي تحمل في ثناياها الكثير من عناصر الاثارة والتشويق، حيث تقوم فكرة البرنامج على قيام الإعلامية مايا العبسي مقدمة البرنامج بالتجول في مختلف الشوارع اليمنية ومقابلة الجماهير وطرح أسئلة متنوعة في مجالات مختلفة، ويتم تسليم صاحب الإجابة الصحيحة جوائز مالية وعينية متنوعة.

أما عن المتابعين من خلال شاشات التلفزيون، يمكنكم أيضا المشاركة في البرنامج والحصول على الفرصة الذهبية لربح جائزة مالية كبيرة تصل إلى مليون ونصف ريال يمني إذا كنت تمتلك الإجابة الصحيحة للسؤال المطروح، ويمكنك متابعة البرنامج يوميا في رمضان الساعة 10 مساءا عبر قناة السعيدة اليمنية مع الإعلامية مايا العبسي.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

ارسال الإجابة الصحيحة والدخول في سحب برنامج مسابقة طائر السعيدة اليومي في شهر رمضان، يمكنك الدخول على رابط الاشتراك التالي: