“ساعات قليلة فاصلة عن تحقيق الحلم” مسابقة الحلم 2024 والخطوة الأخيرة نحو 100 ألف دولار

تعد مسابقة الحلم 2024 هي واحدة من أكبر المسابقات في الوطن العربي حاليًا، حيث توفر جوائز تزيد عن 3.5 مليون دولار، يتم سحب الجوائز خلال برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على قناة إم بي سي 1، تتم السحوبات الأسبوعية على مبلغ 5 آلاف دولار، في حين تتم السحوبات الكبرى على مدار العام، بما في ذلك سحب المليون دولار مرة واحدة في السنة، وسحب على مبلغ 100 ألف دولار مرة واحدة في الشهر.

اليوم موعد سحب الــ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024

موعد سحب 100 ألف دولار في مسابقة الحلم عن شهر مارس هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024، وسيتم السحب في الساعة 1:45 صباحًا تقريبًا، كما يعد هذا هو السحب الثالث في عام 2024 على جائزة الــ 100 ألف دولار، بخلاف 2 كجم ذهب فاز بهم فائز آخر منذ أيام، ومن يفوز فيه سيحصل على فرصة للمشاركة في السحب الأخير لهذا العام والذي يتم خلاله سحب مبلغ مليون دولار.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم

للتسجيل في مسابقة الحلم 2024، يمكنك استخدام عدة طرق، مثل تحميل تطبيق الحلم وشراء الجواهر لحل المسابقات على التطبيق، كلما زادت مشاركتك وحلولك الصحيحة، زادت فرصتك في السحب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك المشاركة عن طريق إرسال كلمة “حلم” عبر الرسائل القصيرة إلى أرقام البرنامج والإجابة على سؤال واحد على الأقل، كما يمكنك زيارة موقع الحلم dream.mbc.net واختيار حلمك وإدخال رقم هاتفك لتصلك رسالة نصية تحتوي على أسئلة تحتاج إلى الإجابة عليها، حيث يُمنح المشاركون فرصًا متعددة للدخول في السحب وفقًا لعدد الإجابات الصحيحة والمسابقات التي شاركوا فيها.

قرعة عشوائية للفوز بمسابفة الحلم

تتم سحوبات جوائز مسابقة الحلم 2024 عن طريق القرعة العشوائية، ويحصل المشاركون على عدد من الفرص للدخول في السحب وفقًا لأدائهم في حل المسابقات والإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، على سبيل المثال كلما قمت بإجابة المزيد من الأسئلة بشكل صحيح، زادت فرصك في الفوز، حيث يتم إجراء السحوبات بشكل من الحيادية والشفافية، ويتم الإعلان عن الفائزين على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب.