مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 فيديو لاروزا وقناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155

مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم الشهير والمحبوب بوراك أوزجيفيت ويشاركه البطولة يلدز تشاغري اتيكسوي التي تقوم بدور زوجته يقدم قصة تأسيس الدولة العثمانية بتجسيد رائع وانتاج ضخم، وهذا ما جذب اليه ملايين المتابعين من كافة أنحاء الوطن العربي، ويحقق عثمان طوال احداث المسلسل انتصارات عظيمة على القبائل المعادية له وأبناء قبيلته الحاقدين عليه بالإضافة الى صراعاته الكبيرة مع الروم والصليبيين والتتار وغيرهم، ولكنه رغم ذلك ينجح بشجاعته وقوة إرادته وصلابته التغلب عليهم جميعا، وبالأمس يوم الأربعاء تم عرض الحلقة رقم 155 من المسلسل وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث يقوم عثمان الغازي بإنقاذ غوندوز من الموت، ويمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 مترجمة على فيديو لاروزا.