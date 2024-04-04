مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 فيديو لاروزا وقناة الفجر الجزائرية
مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155، على مدار ما يقرب من أربع سنوات ونصف منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان أستطاع المسلسل أن يجذب جمهور كبير لمتابعته داخل تركيا وخارجها، وقد حقق طوال حلقاته نسب مشاهدة عالية جعلته يستمر للموسم الخامس على التوالي، وذلك بسبب كونه واحد من أفضل المسلسلات التاريخية التركية حيث يعرض قصة الغازي عثمان أصغر أبناء أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية وتغلب على جميع أعداءه ببراعة وحنكة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة مشاهدة الحلقة 155 من المسلسل.
مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155
مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم الشهير والمحبوب بوراك أوزجيفيت ويشاركه البطولة يلدز تشاغري اتيكسوي التي تقوم بدور زوجته يقدم قصة تأسيس الدولة العثمانية بتجسيد رائع وانتاج ضخم، وهذا ما جذب اليه ملايين المتابعين من كافة أنحاء الوطن العربي، ويحقق عثمان طوال احداث المسلسل انتصارات عظيمة على القبائل المعادية له وأبناء قبيلته الحاقدين عليه بالإضافة الى صراعاته الكبيرة مع الروم والصليبيين والتتار وغيرهم، ولكنه رغم ذلك ينجح بشجاعته وقوة إرادته وصلابته التغلب عليهم جميعا، وبالأمس يوم الأربعاء تم عرض الحلقة رقم 155 من المسلسل وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث يقوم عثمان الغازي بإنقاذ غوندوز من الموت، ويمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 مترجمة على فيديو لاروزا.
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان يعرض كل أربعاء على قناة atv التركية وبعدها بساعات تترجم الحلقة وتنزل على عدد من المواقع مثل ديلي موشن وفيديو لاروزا وغيرهم، كما يتم عرض الحلقة مترجمة كل خميس على قناة الفجر الفضائية الجزائرية، ويمكنكم متابعة مسلسل المؤسس عثمان حلقة 155 وباقي الحلقات اسبوعيا على قناة الفجر عبر التردد الآتي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4