بعد فتح تأشيرة الكويت للمصريين.. تعرف على الشروط المطلوبة مع وظائف شاغرة للعمل في الكويت

انشغل الكثير من المواطنين المصريين كثيرا في الحديث عن فتح تأشيرة السفر إلى دولة الكويت، ويرغب الكثيرون في معرفة المستندات المطلوبة للتقديم على تأشيرة الكويت، حيث قامت دولة الكويت بإعادة فتح باب استقبال الطلبات للحصول على تأشيرات الدخول لعام 2024، هذا الإجراء الذي بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء في شهر إبريل الحالي، يأتي بعد فترة توقف استمرت لمدة تقارب السنة والنصف، وقد أضافت الحكومة الكويتية، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، مجموعة من الشروط الجديدة والإضافية على منح التأشيرات بهدف الحد من أي استغلال محتمل قد يؤدي إلى الإقامة غير القانونية داخل البلاد، وهذه الخطوة تعكس التزام الكويت بضمان نظام هجرة متوازن يخدم مصالح الدولة ويحافظ على أمنها القومي.

فتح تأشيرة السفر إلى الكويت للمصريين خلال شهر أبريل

في خطوة تعكس تجديد العلاقات العمالية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الكويت ومصر، قامت دولة الكويت مؤخرًا بإعادة فتح باب استقبال طلبات التأشيرات للمواطنين المصريين الراغبين في الانضمام إلى سوق العمل ضمن القطاع الأهلي. هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه خلال شهر أبريل الحالي، يأتي تماشيًا مع قرار صادر عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت، ويُعد استمرارًا للمبادرة التي بدأت قبل أقل من شهر بإعادة إصدار تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي، مما يشير إلى توجه إيجابي نحو تعزيز القوى العاملة المصرية في الكويت وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.

شروط التقديم على تأشيرة الكويت للمصريين

للحصول على تأشيرة عمل ضمن القطاع الخاص في دولة الكويت، يجب على المواطنين المصريين الالتزام بمجموعة من المعايير والشروط الأساسية، والتي يمكن تنظيمها وتقديمها على النحو التالي:

يجب تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي المصري للمتقدم في السجلات الطبية لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

يجب أن يكون للمتقدم كفيل يحمل الجنسية الكويتية ويقيم في إحدى مناطق الكويت.

ينبغي أن يكون لدى الكفيل تسجيل قانوني صحيح ومعترف به.

يجب على المتقدم استيفاء جميع المستندات اللازمة وتقديم الوثائق الرسمية الأصلية المطلوبة لإصدار التأشيرة.

ينبغي أن يخضع المتقدم لفحص طبي في أحد المراكز الطبية الحكومية المصرية المعتمدة.

يتعين على الكفيل إصدار عقد عمل رسمي للمتقدم في القطاع الأهلي.

وظائف شاغرة للعمل في الكويت

تتنوع الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين المصريين في دولة الكويت، وتشمل القائمة التالية: