خلي الغلابه تشتري ودلع نفسها.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد من سامسونج.. خليك مميز واشتريه!!

تعتبر شركة Samsung واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم وتقدم مجموعة واسعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، ومن بين هذه الأجهزة يأتي هاتف Samsung Galaxy A55 الذي يعتبر واحداً من أحدث الهواتف المحمولة التي قدمتها الشركة مؤخراً، وبدأت Samsung بإصدار هاتف Galaxy A55 كبديل جديد ومحسن لهاتف Galaxy A52 الناجح، يأتي هاتف Galaxy A55 بمزيد من التحديثات والتحسينات التي من شأنها جعله خياراً مثالياً لأي شخص يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب.

مواصفات Samsung Galaxy A55

شاشة: يأتي هاتف Samsung Galaxy A55 بشاشة كبيرة Super AMOLED مقاس 6.5 انش مع دقة عرض FHD+ وتقنية Always-On Display معالج: مزود بمعالج ثماني النواة Exynos 1285 يوفر أداء قوي وسلس لتجربة استخدام سلسة ذاكرة: يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. كاميرا: كاميرا خلفية رباعية تضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الوضوح وعدسة ماكرو وعدسة عمق. كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. بطارية: بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع. نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة One UI.

سعر Samsung Galaxy A55

بالنظر إلى المواصفات الرائعة التي يأتي بها هاتف Samsung Galaxy A55، يمكن القول إنه يعتبر من الهواتف ذات القيمة الممتازة مقابل الأداء الذي يقدمه، يتوقع أن يكون سعر هاتف Samsung Galaxy A55 حوالي 350 دولار أمريكي، وهو سعر مناسب جداً بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والأسعار المعقولة.