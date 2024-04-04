فرصة العمر لليلة العمر”.. سجل حالا في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج 1445

يعد برنامج الدعم“ سند الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، واحد من أبرز برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف دعم سند محمد بن سلمان للزواج إلى تقديم المساعدات المادية للشباب وخاصة ممن يعاني من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، بهدف توفير حياة كريمة لهم وتيسير الزواج لهم.

تعرف على شروط الحصول على دعم سند بن سلمان للزواج

كما سبق أن ذكرنا فإن برنامج “سند” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، هو برنامج دعم يهدف إلى توفير المساعدة المالية للشباب السعوديين الذين يعانون من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، بهدف تمكينهم من إقامة حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتسهيل عملية الزواج لديهم.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج:

1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. ينبغي أن يكون المتقدم مقيما بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

3. يجب ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وعمر الزوجة لا يجب أن يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

4. يجب ألا تقل شهادة المتقدم عن الثانوية العامة.

5. يجب أن يكون المتقدم في زواجه الأول، وأن يكون عقد الزواج لا يتجاوز سنة.

6. يجب ألا يتجاوز مبلغ المهر 50 ألف ريال سعودي.

7. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال سعودي.

8. يجب على المتقدم أن يجتاز دورة الوعي المالي للبرنامج بنسبة نجاح تصل إلى 60 %.

كيفية التسجيل في برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج

للتسجيل في برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة رابط التسجيل المخصص لبرنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج.

2. الآن انقر على زر “تسجيل الدخول” للبدء في عملية التسجيل.

3. قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

4. قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها إذا كنت توافق عليها.

5. قم بإتمام دورة الوعي المالي التي يتم تقديمها.

6. قم بمراجعة جميع البيانات التي أدخلتها وتأكد من صحتها.

7. ثم اضغط على الزر الخاص بتقديم الطلب لإرسال طلبك.

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