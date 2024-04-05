الهاتف الاقتصادي من اوبو… وحش الفئة من اوبو هاتف Oppo Find X7 Ultra.. اليكم المميزات والعيوب

يعتبر هاتف Oppo Find X7 Ultra واحد من أحدث الهواتف الذكية الرائدة التي أطلقتها شركة Oppo، حيث يأتي بمواصفات تقنية مميزة ومتطورة تجعله منافس قوي في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، في هذا المقال، سوف نستعرض بعضاً من مواصفاته ومميزاته وعيوبه لمساعدتك في اتخاذ قرار شراء مناسب.

مواصفات الهاتف

من بين أبرز مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra هو شاشته الكبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع OLED وبدقة عرض 3216 x 1440 بكسل، مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية للمحتوى الوسائط المتعددة، كما يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12GB، مما يجعله سريعًا وفعالًا في أداء جميع العمليات.

من حيث الكاميرا، يتميز Oppo Find X7 Ultra بنظام كاميرات رباعية خلفية بدقة 50+13+50+3 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط صور ذات جودة عالية وتسجيل فيديو بدقة 8K، كما يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو بدقة عالية.

ومع كل هذه المواصفات الرائعة، يأتي Oppo Find X7 Ultra مع بعض العيوب التي يجب مراعاتها قبل الشراء، من بينها سعر الهاتف الذي قد يكون مرتفعًا مقارنة ببعض الهواتف الأخرى في الفئة العليا، كما يعاني الهاتف من بطارية صغيرة نسبيًا بسعة 4500 مللي أمبير، مما قد يتطلب شحنه بشكل متكرر.

مميزات الهاتف

تميز هاتف Oppo Find X7 Ultra بعدة مزايا تضيف له قيمة مثل أدائه القوي الذي يعززه نوع المعالج الفعال، وقدرته على مقاومة الماء بفضل تصميمه الرائع الذي يضفي عليه الثبات والحماية، كما تعزز تجربة الاستماع بوجود سماعات ستيريو خارجية تقدم أداء صوتيًا استثنائيًا، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا بأداء ممتاز يلبي احتياجات المستخدم بشكل ممتاز.

عيوب الهاتف

ومع ذلك، يجب مراعاة بعض العيوب قبل الشراء، حيث يعتبر وزن الهاتف مرتفعًا نسبيًا، كما أنه يتمتع بسمك إلى حد ما، ويمكن أن تكون الكاميرا الخلفية بارزة وكبيرة الحجم على ظهر الهاتف، كما أنه لا يدعم منفذ 3.5 ملم للسماعات التقليدية.