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“لو ناوي تشتري هاتف Galaxy A55” سامسونج a55 شوف عيوب وسعر samsung galaxy a55”
أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية اليكم كافة التفاصيل عن Samsung Galaxy A55.
مواصفات Samsung Galaxy A55
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• Samsung Galaxy A55
• سامسونج جالاكسي A55
|الحالة
|تم الإعلان عنه
|الأسواق الموجه اليها
|موجه للسوق العالمي
|تاريخ اعلان عن الجهاز
|مارس 2024
|تاريخ صدور الجهاز
|مارس 2024
|الوان الجهاز
|• الأسود
• الأزرق (فضي)
• الأصفر (متدرج)
• الوردي (متدرج)