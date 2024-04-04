تكنولوجيا

“لو ناوي تشتري هاتف Galaxy A55” سامسونج a55 شوف عيوب وسعر samsung galaxy a55”

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 7 دقائق
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Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية اليكم كافة التفاصيل عن Samsung Galaxy A55.

Samsung Galaxy A55
سامسونج a55
سامسونج a55

مواصفات Samsung Galaxy A55

قارن بين هاتفين

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Samsung Galaxy A55
• سامسونج جالاكسي A55
الحالةتم الإعلان عنه
الأسواق الموجه اليهاموجه للسوق العالمي
تاريخ اعلان عن الجهازمارس 2024
تاريخ صدور الجهازمارس 2024
الوان الجهاز• الأسود
• الأزرق (فضي)
• الأصفر (متدرج)
• الوردي (متدرج)

“Samsung Galaxy A35 5G كينج الفئة المتوسطة” سعر ومواصفات سامسونج جالكسي اي35 5جي Galaxy A35 5G

 

 

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

 

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول161.1 مم
العرض77.4 مم
السُمك8.2 مم
وزن الجهاز213 غرام
خامات التصنيع• الإطار: الألومنيوم
• الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس)

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
شبكة 5Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 3.8 جيجابايت
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شرائح: Hybrid SIM

الشاشة

نوع الشاشةSuper AMOLED
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
دقة الشاشة1080×2340 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة19.5:9
نسبة الشاشة85.8 في المئة
كثافة البيكسلات390 بكسل في كل إنش
درجة السطوع1000 شمعة
طبقة حمايةزجاج غوريلا جلاس +Victus
وظائف أخرى• خاصية Always-on display
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون
Samsung Galaxy A55

العتاد

اسم المعالجSamsung Exynos 1480
دقة التصنيع4 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالجثماني النواة:
• رباعي النواة 2.75 جيجاهرتز
• رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسوماتXclipse 530
الرام8 أو 12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية128 أو 256 جيجابايت
خيارات التخزين• 128 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)
الذاكرة الخارجيةيدعم – بطاقة MicroSD
نقاط AnTuTu713.393 نقطة (v10)

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 14
واجهة المستخدمOne UI 6.1

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتثلاث كاميرات:
50 + 12 + 5 ميجابكسل
دقة الكاميرا• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 5 ميجابكسل: تصوير الماكرو
حجم فتحة العدسة• 50 ميجابكسل (F/1.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.2)
• 5 ميجابكسل (F/2.4)
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
التقريبالتقريب الرقمي حتى 10x
التثبيت• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
Slow Motionدقة HD (بمعدل 240 إطار)
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش يدعم
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا32 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.2
مميزات الكاميرا• وضع التصوير الليلي
• وضع عزل الخلفية
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش لا يدعم

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث• إصدار 5.3
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFCيدعم (على حسب السوق)
منفذ USBمنفذ USB Type-C 2.0

مواصفات اخرى

المستشعرات• التقارب (سوفتوير)
• جيروسكوب
• التسارع
• البوصلة
انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 (مقاومة الماء تصل الى متر و30 دقيقة تحت الماء)
محتويات علبة الجهاز• الجهاز
• كابل USB
• دبوس الشرائح

Samsung Galaxy A55

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم – بقوة 25 واط
سعة البطارية5000 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم بو
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات Samsung Galaxy A55

 شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

 شاشة سوبر اموليد ممتازة: يأتي هاتف سامسونج A55 بشاشة ممتازة من نوع Super AMOLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ودرجة السطوع تصل حتى 1000 شمعة ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس +Victus

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

 معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة بتردد 2.75 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومحترم ولكن بمقارنة مع سعر الجهاز فهذا المعالج لا يعتبر الأفضل

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

 بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

 مقاوم للماء والغبار: هاتف سامسونج A55 يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مقاومة الماء تصل إلى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

عيوب Samsung Galaxy A55

لا يدعم التقريب البصري: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا لتقريب البصري (Telephoto)

 لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

 غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

 سرعة الشحن ضعيفة: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 25 واط، سرعة الشحن هذه تعتبر ضعيفة جدا بمقارنة مع سعر الجهاز والأجهزة المنافسة

 الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد

 مستشعر التقارب سوفتوير: الهاتف يأتي بمستشعر التقارب وهمي (سوفتوير) وليس حقيقي (هاردوير)، فهو عبارة عن مستشعر وهمي يعمل من خلال الإعدادات مع مستشعرات اخرى، هذا المستشعر لا يعمل بشكل مثالي عند إجراء المكالمات أو استماع للرسائل الصوتية

سعر Samsung Galaxy A55

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي480 دولار
السعر في مصر23688 جنيه
السعر في السعودية1800 ريال
السعر في الإمارات1761.6 درهم
السعر في قطر1747.2 ريال
السعر في الكويت144 دينار
السعر في العراق628800 دينار
السعر في الجزائر64320 دينار
السعر في المغرب4838.4 درهم
السعر في الأردن336 دينار
السعر في ليبيا2304 دينار
السعر في سوريا6504000 ليرة
السعر في السودان288000 جنيه
السعر في عمان182.4 ريال
السعر في البحرين182.4 دينار
السعر في فلسطين1780.8 شيكل
السعر في تونس1492.8 دينار
السعر في تركيا13867.2 ليرة
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 7 دقائق
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