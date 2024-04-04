“لو ناوي تشتري هاتف Galaxy A55” سامسونج a55 شوف عيوب وسعر samsung galaxy a55”

غير قابلة للإزالة

• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر

390 بكسل في كل إنش

• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 3.8 جيجابايت

مميزات Samsung Galaxy A55

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

شاشة سوبر اموليد ممتازة: يأتي هاتف سامسونج A55 بشاشة ممتازة من نوع Super AMOLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ودرجة السطوع تصل حتى 1000 شمعة ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس +Victus

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة بتردد 2.75 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومحترم ولكن بمقارنة مع سعر الجهاز فهذا المعالج لا يعتبر الأفضل

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

مقاوم للماء والغبار: هاتف سامسونج A55 يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مقاومة الماء تصل إلى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

عيوب Samsung Galaxy A55

لا يدعم التقريب البصري: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا لتقريب البصري (Telephoto)

لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

سرعة الشحن ضعيفة: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 25 واط، سرعة الشحن هذه تعتبر ضعيفة جدا بمقارنة مع سعر الجهاز والأجهزة المنافسة

الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد

مستشعر التقارب سوفتوير: الهاتف يأتي بمستشعر التقارب وهمي (سوفتوير) وليس حقيقي (هاردوير)، فهو عبارة عن مستشعر وهمي يعمل من خلال الإعدادات مع مستشعرات اخرى، هذا المستشعر لا يعمل بشكل مثالي عند إجراء المكالمات أو استماع للرسائل الصوتية