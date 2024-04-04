للحلقة الأسبوعية.. ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 155 مترجمه

اليوم هو الخميس موعد عرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان على شاشة الفجر الجزائرية مُترجمة بالعربية، ونجد البحث قائم بهذه الساعات عن تردد قناة الفجر على الأقمار الصناعية لمتابعة الحلقة الجديدة، ونوضح لكم التردد وموعد عرض مسسل المؤسس عثمان الحلقه 155 مترجمه، فضلًا تابعوا.

تردد قناة الفجر على الأقمار الصناعية

تقوم الفجر الجزائرية بعرض مسلسل قيامة عثمان على شاشتها منذ المؤسم الأول له، وحتى الآن تقوم القناة بعرض المسلسل على شاشتها للمتابعين، ومفترض أن اليوم الخميس ستعرض القناة حلقة جديدة من المسلسل على شاشتها، ويمكن تثبيت التردد ومتابعتها عبر تثبيت القناة، والتي تأتي إحداثيها على هذا الترتيب:

نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

استقطاب: عمودي.

ترميز الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 5000.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 155 مترجمه

وضحنا لكم تردد قناة الفجر على جميع الأقمار الصناعية، سواء نايل سات أو عرب سات، وسيتم إذاعة الحلقة اليوم على شاشتها بتمام التاسعة من مساء اليوم، حيث مواعيد عرض الحلقة كما يلي:

الساعة 7:00 على توقيت جرينتش.

الساعة 8:00 على توقيت تونس.

الساعة 9:00 على توقيت القاهرة.

الساعة 10:00 على توقيت مكة المكرمة.

الساعة 11:00 على توقيت أبو ظبي.

علمًا بأن الحلقة يتم عرضها مدبلجة أيضًا على موقع قصة عشق، حيث يتم إذاعته بعد منتصف الليل، حيث أول ساعات يوم الجمعة إن شاء الله، بل أول أمس تم عرضها على شاشة ATV التركية، ولكن كانت مُذاعة بالتركية.