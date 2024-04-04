استعلم واستلم قبل العيد .. رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي وزارة العمل العراقية

يزداد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك، نظراً لحاجة المواطنين خاصة الأسر الأشد فقراً والتي تضم أطفال لشراء الأغراض المنزلية والسلع الغذائية المختلفة التي لا يمكن الاستغناء عنها تماماً، حيث تسعى وزارة العمل العراقية على توفير كافة مستحقات الدعم والإعلان عن تلك الأسماء التي ينتظرها المستفيدين من دعم الدولة العراقية.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دولة العراق تقوم بدعم الكثير من أبنائها العراقيين وذلك من خلال توفير دعم شهري لهم يصرف للمستفيدين الذي يقع عليهم الاختيار تبعاً للشروط المحددة من قبل الوزارة، ولهذا يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

القيام بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

ومن الصفحة الخاصة بموقع وزارة العمل الرئيسية يتم تحديد تبويب الخدمات الإلكترونية.

ومن ضمن الخدمات المتوفرة أمامك قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

القيام بتحديد رقم الوجبة “الوجبة السابعة”.

كما يتم كتابة البيانات الخاصة بك بما في ذلك اسم المستعلم ورقم الهاتف المحمول.

القيام بتحديد اسم المحافظة التي تنتمي لها.

النقر على زر الاستعلام.

وبعد ذلك سوف تجديد أمامك كشوفات بصيغة pdf قم بالنقر على زر تحميل.

انتظر قليلاً حتى يتم الانتهاء من تحميل الكشوفات.

وأخيراً قم بالبحث عن اسمك في الملفات.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع عدد من الشروط التي لابد توافرها في المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت على النحو التالي: