“زيادة 100.000 دينار” استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024

مع استمرار صرف رواتب المتقاعدين التي تشمل العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، بدأ العديد من المستفيدين يتساءلون بشكل مستمر عن طريقة الاستعلام عن الرواتب بعد إضافة الزيادة الجديدة التي بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، حيث إن هذه الزيادة جاءت بعد توفير التمويل اللازم الذي شمل كافة المعنيين بالصرف في دولة العراق، ويمكن الاستعلام عن الرواتب كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

جاءت أهم خطوات القيام بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الساري.

كذلك يتم إدخال رقم الطلب الخاص بالمعاش.

اختيار خدمة “الاستعلام”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادة الجديدة التي بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي.

وعليه يتم الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف ألي للقيام بالصرف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، حيث إنه في حالة إذا صادف إجازة يتم تحديد موعد أخر لإستمرار صرف المستحقات المالية الخاصة بالشخص المتقاعد المقدم في هيئة التقاعد الوطنية، مع العلم أن الوزارة حريصة على أن يحصل كافة المتقاعدين على رواتبهم في المواعيد الرسمية دون تأخير.