“هُنــــا nid-moi.gov.iq” استخراج البطاقة الوطنية العراقية 2024 والمستندات المطلوبة

أتاحت وزارة الداخلية العراقية، إمكانية القيام باستخراج البطاقة الوطنية العراقية الموحدة، التي تعد من أبرز الوثائق والمستندات الرسمية داخل دولة العراق، إضافة إلى أن الخدمة أصبحت متوفرة بشكل إلكتروني في إطار القضاء على الازدحام بالمديريات وتوفير الوقت والجهد على المواطن الراغب في القيام باستخراج مثل هذه المستندات التي تعتبر أكثر أهمية، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية القيام باستخراج البطاقة الموحدة والمستندات المطلوبة.

كيفية استخراج البطاقة الوطنية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الرسمي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

كتابة البيانات الخاصة بالفرد المتقدم ومنها اسم الأب والجد وكذلك لقب المواطن.

الموافقة على الشروط والأحكام المفروضة من قبل وزارة الداخلية.

تحديد موعد لاستلام البطاقة.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

مستندات استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

تتمثل أهم مستندات القيام باستخراج البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، وفقًا للأتي:-