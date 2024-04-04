لولو زعلانة وعايزة ماما..ضبط تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية لمتابعة جميع أغاني الأطفال 2024

اشتهرت قناة وناسة بشكل كبير في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأن محتواها مميز وجذاب يجعل الأطفال يقبلون على مشاهدته بشغف ومحبة لأنه بعيد عن الملل، حيث أنه مسلي وممتع كما أن هذا المحتوى تعليمي وتربوي أيضًا، لذلك تزايدت التساؤلات من قبل الأهل عن طريقة تثبيت هذه القناة وكيفية الحصول على بيانات أحدث تردد لها، ولمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات فلا بد من متابعة قراءة السطور القادمة.

ما هي قناة وناسة Wanasah 2024 للأطفال؟

استطاع أغلب الأطفال الذين يتابعون أغاني وأناشيد لولو من حفظ الحروف الأبجدية والأرقام باللغتين الإنجليزية والعربية بالإضافة إلى حفظ أسماء الأشكال والألوان والتمييز بين الأحجام وغيرها من المعلومات والسلوكيات الإيجابية التي يكتسبها الطفل بكل سهولة وبأسلوب ممتع ومسلي، ومن أكثر الأغاني والأناشيد التي حققت شهرة واسعة نذكر لكم أغنية لولو صارت شرطية وأغنية حرامي سرق لولو، وأغنية ما بنفتح الباب إلا للبابا والماما، وأغنية لولو الشطورة، وأغنية لوليات صغار للتعرف على محتوى قناة وناسة بشكل أكبر فلا بد من تثبيت هذه القناة عن طريق بيانات التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات في مقال اليوم.

ضبط اليوم تردد قناة وناسة عبر قمر النايل سات

تردد قناة وناسة هو: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

أما القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما الجودة: SD.

حدث اليوم تردد قناة وناسة عبر القمر نايل سات